Крупный банк взыскивает с пермских аптекарей 2,1 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное заседание по данному делу назначено на 23 июня
Предварительное заседание по данному делу назначено на 23 июня Фото:

ПАО «Банк ВТБ» инициировало судебный процесс против собственников пермской аптечной сети «Аптека от склада» Николая Шаврина и Андрея Годовалова, требуя взыскания 2,13 млрд рублей. Исковое заявление в отношении ООО «Шаврин и Годовалов» поступило в Арбитражный суд Москвы.

«Предварительное заседание по данному делу назначено на 23 июня. В качестве третьего лица в процессе участвует юрист из Барнаула Никита Кандуаров», — сказано в картотеке арбитражных дел.

Ранее URA.RU сообщало о том, что «Сбербанк» добился банкротства владельцев пермской сети «Аптека от склада». Сумма требований составила 1,5 млрд рублей.

Пермских фармацевтов-банкротов подозревают в сокрытии средств. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.

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ПАО «Банк ВТБ» инициировало судебный процесс против собственников пермской аптечной сети «Аптека от склада» Николая Шаврина и Андрея Годовалова, требуя взыскания 2,13 млрд рублей. Исковое заявление в отношении ООО «Шаврин и Годовалов» поступило в Арбитражный суд Москвы. «Предварительное заседание по данному делу назначено на 23 июня. В качестве третьего лица в процессе участвует юрист из Барнаула Никита Кандуаров», — сказано в картотеке арбитражных дел. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Сбербанк» добился банкротства владельцев пермской сети «Аптека от склада». Сумма требований составила 1,5 млрд рублей. Пермских фармацевтов-банкротов подозревают в сокрытии средств. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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