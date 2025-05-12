Крупный банк взыскивает с пермских аптекарей 2,1 млрд рублей

ПАО «Банк ВТБ» инициировало судебный процесс против собственников пермской аптечной сети «Аптека от склада» Николая Шаврина и Андрея Годовалова, требуя взыскания 2,13 млрд рублей. Исковое заявление в отношении ООО «Шаврин и Годовалов» поступило в Арбитражный суд Москвы.
«Предварительное заседание по данному делу назначено на 23 июня. В качестве третьего лица в процессе участвует юрист из Барнаула Никита Кандуаров», — сказано в картотеке арбитражных дел.
Ранее URA.RU сообщало о том, что «Сбербанк» добился банкротства владельцев пермской сети «Аптека от склада». Сумма требований составила 1,5 млрд рублей.
Пермских фармацевтов-банкротов подозревают в сокрытии средств. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.
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