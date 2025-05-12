В пермском городе нашли похищенную мини-скульптуру Феи Драже. Фото

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Ее похитили в ночь с 10 на 11 мая
Ее похитили в ночь с 10 на 11 мая Фото:

В Чайковском (Пермский край) в ночь с 10 на 11 мая похитили миниатюрную скульптуру Феи Драже, установленную в честь знаменитого композитора всего несколько дней назад. 

«Сотрудники полиции уже ведут поиск подозреваемых, а в их распоряжении имеются записи с камер видеонаблюдения. Помимо этой скульптуры, посвященной персонажу балета „Щелкунчик“, в центре города расположены мини-изваяния других героев произведений Чайковского, таких как Мышиный король и Ундина. Все они были установлены к 185-летию со дня рождения композитора, уроженца расположенного неподалеку поселка», — сообщает администрации Чайковского городского округа в соцсети ВКонтакте. 

Обновлено: 

В 15:30 местная мэрия сообщила, что Фея Драже найдена. Однако фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее. Розыск преступников продолжается. За хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.

Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее
Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее
Фото:

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В Чайковском (Пермский край) в ночь с 10 на 11 мая похитили миниатюрную скульптуру Феи Драже, установленную в честь знаменитого композитора всего несколько дней назад.  «Сотрудники полиции уже ведут поиск подозреваемых, а в их распоряжении имеются записи с камер видеонаблюдения. Помимо этой скульптуры, посвященной персонажу балета „Щелкунчик“, в центре города расположены мини-изваяния других героев произведений Чайковского, таких как Мышиный король и Ундина. Все они были установлены к 185-летию со дня рождения композитора, уроженца расположенного неподалеку поселка», — сообщает администрации Чайковского городского округа в соцсети ВКонтакте.  Обновлено:  В 15:30 местная мэрия сообщила, что Фея Драже найдена. Однако фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее. Розыск преступников продолжается. За хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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