В Чайковском (Пермский край) в ночь с 10 на 11 мая похитили миниатюрную скульптуру Феи Драже, установленную в честь знаменитого композитора всего несколько дней назад.
«Сотрудники полиции уже ведут поиск подозреваемых, а в их распоряжении имеются записи с камер видеонаблюдения. Помимо этой скульптуры, посвященной персонажу балета „Щелкунчик“, в центре города расположены мини-изваяния других героев произведений Чайковского, таких как Мышиный король и Ундина. Все они были установлены к 185-летию со дня рождения композитора, уроженца расположенного неподалеку поселка», — сообщает администрации Чайковского городского округа в соцсети ВКонтакте.
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В 15:30 местная мэрия сообщила, что Фея Драже найдена. Однако фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее. Розыск преступников продолжается. За хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.
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