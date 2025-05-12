Пермякам рассказали, как выбрать безопасную парикмахерскую и салон красоты

Пермский Роспотребнадзор: в салоне красоты должны соблюдать санитарные нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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У каждого мастера должна быть действующая медицинская книжка
У каждого мастера должна быть действующая медицинская книжка Фото:

В разгар весны Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям об основных признаках добросовестного и безопасного салона красоты. Информация содержится на сайте ведомства.

«На входе должно быть указано фирменное наименование организации, юридический и фактический адрес, режим работы. Внутри — в доступном месте: прейскурант цен, „уголок потребителя“ с копией свидетельства о госрегистрации, книга жалоб и предложений, санитарные правила, регулирующие оказание услуг», — сообщается на сайте.

В помещении парикмахерской не должно быть мусора, остриженных волос, грязного белья и хранящегося уборочного инвентаря, а мастер обязан мыть руки перед началом работы. У каждого сотрудника должна быть действующая медицинская книжка. Также необходимо убедиться, что в салоне есть стерилизаторы.

Ранее URA.RU сообщало, что В Ленинском районе Перми продается салон красоты. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей. 

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В разгар весны Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям об основных признаках добросовестного и безопасного салона красоты. Информация содержится на сайте ведомства. «На входе должно быть указано фирменное наименование организации, юридический и фактический адрес, режим работы. Внутри — в доступном месте: прейскурант цен, „уголок потребителя“ с копией свидетельства о госрегистрации, книга жалоб и предложений, санитарные правила, регулирующие оказание услуг», — сообщается на сайте. В помещении парикмахерской не должно быть мусора, остриженных волос, грязного белья и хранящегося уборочного инвентаря, а мастер обязан мыть руки перед началом работы. У каждого сотрудника должна быть действующая медицинская книжка. Также необходимо убедиться, что в салоне есть стерилизаторы. Ранее URA.RU сообщало, что В Ленинском районе Перми продается салон красоты. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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