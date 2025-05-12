Пермякам рассказали, как выбрать безопасную парикмахерскую и салон красоты

В разгар весны Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям об основных признаках добросовестного и безопасного салона красоты. Информация содержится на сайте ведомства.
«На входе должно быть указано фирменное наименование организации, юридический и фактический адрес, режим работы. Внутри — в доступном месте: прейскурант цен, „уголок потребителя“ с копией свидетельства о госрегистрации, книга жалоб и предложений, санитарные правила, регулирующие оказание услуг», — сообщается на сайте.
В помещении парикмахерской не должно быть мусора, остриженных волос, грязного белья и хранящегося уборочного инвентаря, а мастер обязан мыть руки перед началом работы. У каждого сотрудника должна быть действующая медицинская книжка. Также необходимо убедиться, что в салоне есть стерилизаторы.
Ранее URA.RU сообщало, что В Ленинском районе Перми продается салон красоты. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей.
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