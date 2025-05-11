11 мая 2025

В пермском музее «Хохловка» отреставрируют экспонат

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация начнется в начале 2026 года
Реставрация начнется в начале 2026 года Фото:

В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют один из экспонатов. Речь идет об объекте культурного наследия «Михайловский соляной ларь». Работы оценили в 11,5 млн рублей.

«Ремонт и реставрация объекта культурного наследия регионального значения „Михайловский соляной ларь“ в архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества в селе Хохловка. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Средства на восстановление направят из регионального бюджета. Работы требуется выполнить с 16 февраля до 27 сентября 2026 года.

Михайловский соляной ларь является памятником русского деревянного промышленного зодчества и истории соляного производства в Прикамье. Его возвели в конце XIX века, а в «Хохловку» перевезли в 1975 году по реке. Ларь использовался для хранения рассола до выпаривания из него соли.

Ранее URA.RU рассказывало, что в «Хохловке» на реконструкцию закрыли усадьбу Баяндиных-Боталовых. Это старинное здание, построенное еще в 19 веке, включает в себя дом, магазин, мастерскую.

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В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют один из экспонатов. Речь идет об объекте культурного наследия «Михайловский соляной ларь». Работы оценили в 11,5 млн рублей. «Ремонт и реставрация объекта культурного наследия регионального значения „Михайловский соляной ларь“ в архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества в селе Хохловка. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Средства на восстановление направят из регионального бюджета. Работы требуется выполнить с 16 февраля до 27 сентября 2026 года. Михайловский соляной ларь является памятником русского деревянного промышленного зодчества и истории соляного производства в Прикамье. Его возвели в конце XIX века, а в «Хохловку» перевезли в 1975 году по реке. Ларь использовался для хранения рассола до выпаривания из него соли. Ранее URA.RU рассказывало, что в «Хохловке» на реконструкцию закрыли усадьбу Баяндиных-Боталовых. Это старинное здание, построенное еще в 19 веке, включает в себя дом, магазин, мастерскую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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