В пермском музее «Хохловка» отреставрируют экспонат

В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют один из экспонатов. Речь идет об объекте культурного наследия «Михайловский соляной ларь». Работы оценили в 11,5 млн рублей.
«Ремонт и реставрация объекта культурного наследия регионального значения „Михайловский соляной ларь“ в архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества в селе Хохловка. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Средства на восстановление направят из регионального бюджета. Работы требуется выполнить с 16 февраля до 27 сентября 2026 года.
Михайловский соляной ларь является памятником русского деревянного промышленного зодчества и истории соляного производства в Прикамье. Его возвели в конце XIX века, а в «Хохловку» перевезли в 1975 году по реке. Ларь использовался для хранения рассола до выпаривания из него соли.
Ранее URA.RU рассказывало, что в «Хохловке» на реконструкцию закрыли усадьбу Баяндиных-Боталовых. Это старинное здание, построенное еще в 19 веке, включает в себя дом, магазин, мастерскую.
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