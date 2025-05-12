Летом в лагерях Пермского края отдохнут 400 детей из Северодонецка

В Пермском крае с 22 мая начинается летняя оздоровительная кампания. В 2025 году для школьников подготовлено свыше тысячи детских лагерей. Как и в предыдущие годы, среди участников смен будут и дети из Северодонецка, находящегося под патронажем региона.
«В течение лета ожидается приезд 400 детей из Северодонецка. Первая группа прибудет в Пермский край уже в конце мая, а вторая волна приезда запланирована на август. Все лагеря готовы принять детей и предоставить им разнообразные возможности для отдыха и оздоровления», — рассказал на заседании правительства Пермского края министр социального развития Павел Фокин.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае повысилась стоимость детского отдыха на 15-20% по сравнению с 2024 годом. За отдых продолжительностью в 21 день придется отдать от 40 до 70 тысяч рублей.
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