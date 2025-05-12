В Соликамске (Пермский край) новый модульный причал начнет функционировать и принимать суда с середины августа 2025 года. Об этом сообщил глава Соликамского городского округа в ходе заседания правительства Пермского края.
«Длина причала, произведенного на Пермской судоверфи, составляет 48 метров. В настоящее время подрядная организация ведет берегоукрепительные работы, опережая установленный график. На сегодняшний день завершено порядка 70% от общего объема работ», — рассказал Александр Русанов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут останавливаться у причалов, расположенных рядом с двумя известными региональными музеями. Речь идет об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод».
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