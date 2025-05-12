В августе в пермском городе заработает новый причал. Фото

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Его длина составляет 48 метров
Его длина составляет 48 метров Фото:

В Соликамске (Пермский край) новый модульный причал начнет функционировать и принимать суда с середины августа 2025 года. Об этом сообщил глава Соликамского городского округа в ходе заседания правительства Пермского края.

«Длина причала, произведенного на Пермской судоверфи, составляет 48 метров. В настоящее время подрядная организация ведет берегоукрепительные работы, опережая установленный график. На сегодняшний день завершено порядка 70% от общего объема работ», — рассказал Александр Русанов. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут останавливаться у причалов, расположенных рядом с двумя известными региональными музеями. Речь идет об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод».

В настоящее время подрядная организация ведет берегоукрепительные работы
В настоящее время подрядная организация ведет берегоукрепительные работы
Фото:

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В Соликамске (Пермский край) новый модульный причал начнет функционировать и принимать суда с середины августа 2025 года. Об этом сообщил глава Соликамского городского округа в ходе заседания правительства Пермского края. «Длина причала, произведенного на Пермской судоверфи, составляет 48 метров. В настоящее время подрядная организация ведет берегоукрепительные работы, опережая установленный график. На сегодняшний день завершено порядка 70% от общего объема работ», — рассказал Александр Русанов.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут останавливаться у причалов, расположенных рядом с двумя известными региональными музеями. Речь идет об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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