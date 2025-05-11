11 мая 2025

Отопление в домах пермяков пропадет 13 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Батареи переходят на летний режим работы
Батареи переходят на летний режим работы Фото:

В Перми отопительный сезон официально завершится 13 мая. Постановление об этом подписал и.о. главы города Дмитрий Галиханов.

«Администрация города Перми постановляет: установить дату окончания отопительного периода 2024-2025 годов в городе Перми — 13 мая 2025 года. Рекомендовать собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, тепловых сетей перевести системы теплоснабжения на летний режим работы», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что отопление 12 мая выключили в Краснокамске. В Очере его отключат во вторник, а в Кудымкаре — в четверг. 

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В Перми отопительный сезон официально завершится 13 мая. Постановление об этом подписал и.о. главы города Дмитрий Галиханов. «Администрация города Перми постановляет: установить дату окончания отопительного периода 2024-2025 годов в городе Перми — 13 мая 2025 года. Рекомендовать собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, тепловых сетей перевести системы теплоснабжения на летний режим работы», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что отопление 12 мая выключили в Краснокамске. В Очере его отключат во вторник, а в Кудымкаре — в четверг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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