Отопление в домах пермяков пропадет 13 мая

В Перми отопительный сезон официально завершится 13 мая. Постановление об этом подписал и.о. главы города Дмитрий Галиханов.
«Администрация города Перми постановляет: установить дату окончания отопительного периода 2024-2025 годов в городе Перми — 13 мая 2025 года. Рекомендовать собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, тепловых сетей перевести системы теплоснабжения на летний режим работы», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что отопление 12 мая выключили в Краснокамске. В Очере его отключат во вторник, а в Кудымкаре — в четверг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!