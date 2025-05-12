Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о временной организации реверсивного движения на 341-м километре автодороги «Пермь — Екатеринбург» в Первоуральском районе в направлении Перми. Мера введена вследствие дорожно-транспортного происшествия.
«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки Scania с полуприцепом Grunwald, мужчина 1962 года рождения, выбрал небезопасную скорость, не соответствующую дорожным условиям. В результате этих обстоятельств произошло опрокидывание грузовика. Пострадавший водитель был доставлен в городскую больницу Екатеринбурга, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в telegram-канале.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости строгого соблюдения ПДД, а также рекомендует выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и погодных условий. К 13:41 движение транспорта восстановили в полном объеме.
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