На трассе Пермь — Екатеринбург перевернулась фура. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП ввели реверсивное движение
На месте ДТП ввели реверсивное движение Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о временной организации реверсивного движения на 341-м километре автодороги «Пермь — Екатеринбург» в Первоуральском районе в направлении Перми. Мера введена вследствие дорожно-транспортного происшествия.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки Scania с полуприцепом Grunwald, мужчина 1962 года рождения, выбрал небезопасную скорость, не соответствующую дорожным условиям. В результате этих обстоятельств произошло опрокидывание грузовика. Пострадавший водитель был доставлен в городскую больницу Екатеринбурга, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в telegram-канале.  

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости строгого соблюдения ПДД, а также рекомендует выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и погодных условий. К 13:41 движение транспорта восстановили в полном объеме. 

К 13:41 движение транспорта восстановили в полном объеме
К 13:41 движение транспорта восстановили в полном объеме
Фото:

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Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о временной организации реверсивного движения на 341-м километре автодороги «Пермь — Екатеринбург» в Первоуральском районе в направлении Перми. Мера введена вследствие дорожно-транспортного происшествия. «По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки Scania с полуприцепом Grunwald, мужчина 1962 года рождения, выбрал небезопасную скорость, не соответствующую дорожным условиям. В результате этих обстоятельств произошло опрокидывание грузовика. Пострадавший водитель был доставлен в городскую больницу Екатеринбурга, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в telegram-канале.   Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости строгого соблюдения ПДД, а также рекомендует выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и погодных условий. К 13:41 движение транспорта восстановили в полном объеме. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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