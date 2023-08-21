В Копейске построят детсад за 280 миллионов рублей

В Копейске (Челябинская область) построят детский сад на 350 мест стоимостью почти 280 миллионов рублей. Такая информация появилась в базе данных «СБИС». Трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров появится на улице Жданова, 30А.
«Стоимость контракта — 279 294 539 рублей 24 копейки. Объект — детский сад, (Жданова 30а). Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы или оказываемой услуги и иных условий контракта», — говорится в документе.
Контракт заключен управлением строительства мэрии со строительной компанией «Основа». Эта же компания уже возводит две 16-этажки по улице Жданова. В качестве источника финансирования указан бюджет Копейского городского округа. По условиям контракта, окончательный срок сдачи детского сада — конец декабря 2024 года.
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