В Копейске построят детсад за 280 миллионов рублей

22 августа 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Окна детского сада будут выходить на проспект Славы и ДК имени Кирова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) построят детский сад на 350 мест стоимостью почти 280 миллионов рублей. Такая информация появилась в базе данных «СБИС». Трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров появится на улице Жданова, 30А. «Стоимость контракта — 279 294 539 рублей 24 копейки. Объект — детский сад, (Жданова 30а). Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы или оказываемой услуги и иных условий контракта», — говорится в документе. Контракт заключен управлением строительства мэрии со строительной компанией «Основа». Эта же компания уже возводит две 16-этажки по улице Жданова. В качестве источника финансирования указан бюджет Копейского городского округа. По условиям контракта, окончательный срок сдачи детского сада — конец декабря 2024 года.

В Копейске (Челябинская область) построят детский сад на 350 мест стоимостью почти 280 миллионов рублей. Такая информация появилась в базе данных «СБИС». Трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров появится на улице Жданова, 30А. «Стоимость контракта — 279 294 539 рублей 24 копейки. Объект — детский сад, (Жданова 30а). Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы или оказываемой услуги и иных условий контракта», — говорится в документе. Контракт заключен управлением строительства мэрии со строительной компанией «Основа». Эта же компания уже возводит две 16-этажки по улице Жданова. В качестве источника финансирования указан бюджет Копейского городского округа. По условиям контракта, окончательный срок сдачи детского сада — конец декабря 2024 года.