21 августа 2023

В Копейске построят детсад за 280 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, подъемный кран, строительство, стройка, детский сад
Окна детского сада будут выходить на проспект Славы и ДК имени Кирова Фото:

В Копейске (Челябинская область) построят детский сад на 350 мест стоимостью почти 280 миллионов рублей. Такая информация появилась в базе данных «СБИС». Трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров появится на улице Жданова, 30А.

«Стоимость контракта — 279 294 539 рублей 24 копейки. Объект — детский сад, (Жданова 30а). Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы или оказываемой услуги и иных условий контракта», — говорится в документе.

Контракт заключен управлением строительства мэрии со строительной компанией «Основа». Эта же компания уже возводит две 16-этажки по улице Жданова. В качестве источника финансирования указан бюджет Копейского городского округа. По условиям контракта, окончательный срок сдачи детского сада — конец декабря 2024 года.

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В Копейске (Челябинская область) построят детский сад на 350 мест стоимостью почти 280 миллионов рублей. Такая информация появилась в базе данных «СБИС». Трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров появится на улице Жданова, 30А. «Стоимость контракта — 279 294 539 рублей 24 копейки. Объект — детский сад, (Жданова 30а). Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы или оказываемой услуги и иных условий контракта», — говорится в документе. Контракт заключен управлением строительства мэрии со строительной компанией «Основа». Эта же компания уже возводит две 16-этажки по улице Жданова. В качестве источника финансирования указан бюджет Копейского городского округа. По условиям контракта, окончательный срок сдачи детского сада — конец декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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