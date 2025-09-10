Госэкспертиза разрешила строить Центр общественной безопасности в Челябинске

В Курчатовском районе Челябинска в 48 микрорайоне на Краснопольской площадке построят четырехэтажное здание для АНО «Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области». Площадь под застройку — 13,9 тысячи квадратных метров. Проект госэкспертиза одобрила10 сентября, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство административного здания для автономной некоммерческой организации „Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области“, в том числе проектно-изыскательские работы. Застройщик — ОГКУ „Челябоблинвестрой“. Проект одобрен госэкспертизой», — говорится на сайте.
В декабре 2024 года ОГКУ «Челябоблинвестрой» объявила торги на разработку проекта и строительство АНО «ЦОБ 74». Стартовая цена контакта на тот момент достигала 463,8 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!