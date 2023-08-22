Хип-хоп исполнитель Антоха МС снимет клип в ЯНАО

23 августа 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Антоха МС в социальной сети подтвердил свое согласие снять клип в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Популярный российский хип-хоп исполнитель Антоха МС ответил согласием на предложение снять клип на свой очередной хит в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил директор окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Мы предложили Антохе МС снять клип на его очередной хит у нас на Ямале, он сначала дежурно согласился. Но потом мы сделали это [видеоролик, в котором разместили фотографии исполнителя на фоне пейзажей ЯНАО], а он через два дня уже нормально подтвердил репостом и написал, что вызов принят», — написал Хайруллин в своем telegram-канале.

Популярный российский хип-хоп исполнитель Антоха МС ответил согласием на предложение снять клип на свой очередной хит в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил директор окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Мы предложили Антохе МС снять клип на его очередной хит у нас на Ямале, он сначала дежурно согласился. Но потом мы сделали это [видеоролик, в котором разместили фотографии исполнителя на фоне пейзажей ЯНАО], а он через два дня уже нормально подтвердил репостом и написал, что вызов принят», — написал Хайруллин в своем telegram-канале.