22 августа 2023
21 августа 2023

Хип-хоп исполнитель Антоха МС снимет клип в ЯНАО

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Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, антоха мс, кузнецов антон
Антоха МС в социальной сети подтвердил свое согласие снять клип в ЯНАО Фото:

Популярный российский хип-хоп исполнитель Антоха МС ответил согласием на предложение снять клип на свой очередной хит в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил директор окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Мы предложили Антохе МС снять клип на его очередной хит у нас на Ямале, он сначала дежурно согласился. Но потом мы сделали это [видеоролик, в котором разместили фотографии исполнителя на фоне пейзажей ЯНАО], а он через два дня уже нормально подтвердил репостом и написал, что вызов принят», — написал Хайруллин в своем telegram-канале.

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Популярный российский хип-хоп исполнитель Антоха МС ответил согласием на предложение снять клип на свой очередной хит в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил директор окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Мы предложили Антохе МС снять клип на его очередной хит у нас на Ямале, он сначала дежурно согласился. Но потом мы сделали это [видеоролик, в котором разместили фотографии исполнителя на фоне пейзажей ЯНАО], а он через два дня уже нормально подтвердил репостом и написал, что вызов принят», — написал Хайруллин в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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