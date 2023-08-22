Хип-хоп исполнитель Антоха МС снимет клип в ЯНАО

Антоха МС в социальной сети подтвердил свое согласие снять клип в ЯНАО
Популярный российский хип-хоп исполнитель Антоха МС ответил согласием на предложение снять клип на свой очередной хит в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил директор окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.
«Мы предложили Антохе МС снять клип на его очередной хит у нас на Ямале, он сначала дежурно согласился. Но потом мы сделали это [видеоролик, в котором разместили фотографии исполнителя на фоне пейзажей ЯНАО], а он через два дня уже нормально подтвердил репостом и написал, что вызов принят», — написал Хайруллин в своем telegram-канале.
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