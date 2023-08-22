Тагильчанина, который взял в заложники жену и ребенка, отправили в психбольницу

23 августа 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Пистолет задержанного оказался пневматическим, его силовики изъяли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), который взял в заложники свою жену и ребенка, состоял на учете у психиатра. После задержания его отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти», — отметил Горелых. Пострадавшая женщина всего полгода назад вышла замуж за нарушителя порядка. После того как оперативники проникли в квартиру, дебошира задержали и передали в специализированное медицинское учреждение. «Пистолет, который имелся у кухонного „боксера“, оказался не боевым, а пневматическим. Сыщики его изъяли. Женщина и ее семилетний ребенок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались», — пояснил полковник Горелых. Ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом.

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), который взял в заложники свою жену и ребенка, состоял на учете у психиатра. После задержания его отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти», — отметил Горелых. Пострадавшая женщина всего полгода назад вышла замуж за нарушителя порядка. После того как оперативники проникли в квартиру, дебошира задержали и передали в специализированное медицинское учреждение. «Пистолет, который имелся у кухонного „боксера“, оказался не боевым, а пневматическим. Сыщики его изъяли. Женщина и ее семилетний ребенок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались», — пояснил полковник Горелых. Ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом.