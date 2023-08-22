22 августа 2023

Е1: свердловчанин с пистолетом и ножом захватил в заложники жену и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка "Туризм, охота и рыбалка". Пермь, оружие, пистолет ярыгина
По словам пострадавшей, мужчина с ножом и пистолетом удерживал в заложниках ее и ребенка в квартире Фото:

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом. Об этом рассказала пострадавшая.

«Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьет», — передает слова пострадавшей Е1. По словам подруги потерпевшей, сотрудники полиции пришлось выламывать двери, чтобы освободить пострадавших.

Инцидент произошел 22 августа в одном из домов на Уральском проспекте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД по Нижнему Тагилу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом. Об этом рассказала пострадавшая. «Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьет», — передает слова пострадавшей Е1. По словам подруги потерпевшей, сотрудники полиции пришлось выламывать двери, чтобы освободить пострадавших. Инцидент произошел 22 августа в одном из домов на Уральском проспекте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД по Нижнему Тагилу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...