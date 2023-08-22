Е1: свердловчанин с пистолетом и ножом захватил в заложники жену и ребенка

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом. Об этом рассказала пострадавшая.
«Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьет», — передает слова пострадавшей Е1. По словам подруги потерпевшей, сотрудники полиции пришлось выламывать двери, чтобы освободить пострадавших.
Инцидент произошел 22 августа в одном из домов на Уральском проспекте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД по Нижнему Тагилу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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