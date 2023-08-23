23 августа 2023

Челябинским участникам СВО выделят льготную древесину для строительства домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, сруб, бревна, лесозаготовка, деревообработка, лес кругляк
Участники СВО получат древесину по льготным ценам Фото:

Участникам спецоперации в Челябинской области будут выделять льготную древесину для строительства домов. Соответствующий закон 24 августа рассмотрели депутаты заксобрания региона.

«Законопроектом предусмотрено предоставление льгот участникам спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей, Украины. На льготу также смогут претендовать члены их семей», — отмечено в пояснительной записке к документу.

Также принятый закон упростит процедуру оформления льготы. В частности, сократится количество документов, необходимых для получения древесины. Будет изменен срок заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

Материалы можно будет запрашивать для нескольких целей. Среди них не только строительство, но и реконструкция объектов. Воспользоваться древесиной можно будет для жилого, дачного домов и для хозпостроек. Также материалы можно использовать для отопления.

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Участникам спецоперации в Челябинской области будут выделять льготную древесину для строительства домов. Соответствующий закон 24 августа рассмотрели депутаты заксобрания региона. «Законопроектом предусмотрено предоставление льгот участникам спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей, Украины. На льготу также смогут претендовать члены их семей», — отмечено в пояснительной записке к документу. Также принятый закон упростит процедуру оформления льготы. В частности, сократится количество документов, необходимых для получения древесины. Будет изменен срок заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Материалы можно будет запрашивать для нескольких целей. Среди них не только строительство, но и реконструкция объектов. Воспользоваться древесиной можно будет для жилого, дачного домов и для хозпостроек. Также материалы можно использовать для отопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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