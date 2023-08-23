Челябинским участникам СВО выделят льготную древесину для строительства домов

Участники СВО получат древесину по льготным ценам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участникам спецоперации в Челябинской области будут выделять льготную древесину для строительства домов. Соответствующий закон 24 августа рассмотрели депутаты заксобрания региона.

«Законопроектом предусмотрено предоставление льгот участникам спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей, Украины. На льготу также смогут претендовать члены их семей», — отмечено в пояснительной записке к документу.

Также принятый закон упростит процедуру оформления льготы. В частности, сократится количество документов, необходимых для получения древесины. Будет изменен срок заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

Материалы можно будет запрашивать для нескольких целей. Среди них не только строительство, но и реконструкция объектов. Воспользоваться древесиной можно будет для жилого, дачного домов и для хозпостроек. Также материалы можно использовать для отопления.