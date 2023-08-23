Автохама Новоселова отправили в колонию за похищение человека

24 августа 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Игорь Новоселов получил известность в 2013 году после фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» во время дорожного конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Игоря Новоселова, ставшего медийным персонажем после дорожной разборки на Пионерке в Екатеринбурге, признали виновным в похищении человека. Его приговорили к полутора годам колони общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области в telegram-канале. «В судебном заседании установлено, что 26 июля 2021 года в Екатеринбурге Новоселов решил добиться от потерпевшего признания участия в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Для этой цели он дважды — ночью, а затем в дневное время, применяя насилие и угрожая его применением, заставил потерпевшего залезть в багажник автомобиля и, удерживая таким образом, перемещал его по городу», — говорится в сообщении прокуратуры. Новоселова обвиняли по ч. 1 ст. 126 «Похищение человека». Приговор екатеринбуржцу вынесли 23 августа. Молодого человека приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Новоселов стал особо известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в 2013 году. Сначала суд не стал лишать Новоселова свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем Новоселова отправили за решетку за избиение таксиста. Последний раз Новоселов попадал в медиапространство в ноябре 2022 года, когда получил повестку в военкомат. Также в январе 2023 года он был объявлен в розыск по делу о похищении человека. В июне его задержали в поселке Шиловка, когда он покупал пиво. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Игоря Новоселова, ставшего медийным персонажем после дорожной разборки на Пионерке в Екатеринбурге, признали виновным в похищении человека. Его приговорили к полутора годам колони общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области в telegram-канале. «В судебном заседании установлено, что 26 июля 2021 года в Екатеринбурге Новоселов решил добиться от потерпевшего признания участия в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Для этой цели он дважды — ночью, а затем в дневное время, применяя насилие и угрожая его применением, заставил потерпевшего залезть в багажник автомобиля и, удерживая таким образом, перемещал его по городу», — говорится в сообщении прокуратуры. Новоселова обвиняли по ч. 1 ст. 126 «Похищение человека». Приговор екатеринбуржцу вынесли 23 августа. Молодого человека приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Новоселов стал особо известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в 2013 году. Сначала суд не стал лишать Новоселова свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем Новоселова отправили за решетку за избиение таксиста. Последний раз Новоселов попадал в медиапространство в ноябре 2022 года, когда получил повестку в военкомат. Также в январе 2023 года он был объявлен в розыск по делу о похищении человека. В июне его задержали в поселке Шиловка, когда он покупал пиво.