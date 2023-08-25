Пермский завод оспорит миллиардные требования Росприроднадзора

«Прикамский картон» оспорит миллиардный штраф Росприроднадзора

Судебная практика доказывает, что требования можно оспорить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Росприроднадзор по Пермскому краю уведомил ООО «Прикамский картон» о необходимости компенсировать последствия влияния производственной деятельности предприятия на р. Чусовую. Сумма претензий составляет 3,2 млрд рублей. Судебная практика показала, что требования могут быть оспорены, сообщили в пресс-службе компании.

«Сумма, которая может быть взыскана с предприятия согласно требований Росприроднадзора, обозначена в размере порядка 3,2 млрд рублей. По оценке привлеченных экспертов, документы, положенные в основу расчета вреда, могут быть оспорены исходя из имеющейся судебной практики», — сообщили на предприятии.

По сообщению пресс-службы, основанием для начисления штрафов стали проверки, которые Росприроднадзор провел еще в 2020 году. При этом, отмечают в компании, в 2021—2023 годах надзорное ведомство провело четыре проверки, и ни одна не показала превышений загрязняющих веществ в сточной воде. «„Прикамский картон“ подготовил необходимые документы и сформировал позицию для защиты законных интересов компании. Производственная деятельность предприятия идет в штатном режиме», — отметили в компании.