Лукашенко объяснил, почему не обеспечил безопасность Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин не просил гарантий безопасности. Об этом Лукашенко рассказал во время общения с журналистами.
«Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — заявил Александр Лукашенко, его слова передает издание «Белта».
Белорусский президент отметил, что вопрос гарантий безопасности для Пригожина обсуждался дважды. Первый случай был во время мятежа 24 июня, а второй — во время приезда основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в Белоруссию. Однако каждый раз Лукашенко категорически предупреждал Пригожина и Уткина, что не будет давать гарантий безопасности для лидера военной компании.
Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет, в списке пассажиров которого числился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Рядом с местом крушения был найден телефон основателя «Группы Вагнер». На данный момент его тело еще не опознано.
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