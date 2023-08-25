Лукашенко объяснил, почему не обеспечил безопасность Пригожина

Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности
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Александр Лукашенко сообщил, что Дмитрий Уткин приезжал к нему для переговоров Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин не просил гарантий безопасности. Об этом Лукашенко рассказал во время общения с журналистами.

«Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — заявил Александр Лукашенко, его слова передает издание «Белта».

Белорусский президент отметил, что вопрос гарантий безопасности для Пригожина обсуждался дважды. Первый случай был во время мятежа 24 июня, а второй — во время приезда основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в Белоруссию. Однако каждый раз Лукашенко категорически предупреждал Пригожина и Уткина, что не будет давать гарантий безопасности для лидера военной компании.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет, в списке пассажиров которого числился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Рядом с местом крушения был найден телефон основателя «Группы Вагнер». На данный момент его тело еще не опознано.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин не просил гарантий безопасности. Об этом Лукашенко рассказал во время общения с журналистами. «Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — заявил Александр Лукашенко, его слова передает издание «Белта». Белорусский президент отметил, что вопрос гарантий безопасности для Пригожина обсуждался дважды. Первый случай был во время мятежа 24 июня, а второй — во время приезда основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в Белоруссию. Однако каждый раз Лукашенко категорически предупреждал Пригожина и Уткина, что не будет давать гарантий безопасности для лидера военной компании. Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет, в списке пассажиров которого числился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Рядом с местом крушения был найден телефон основателя «Группы Вагнер». На данный момент его тело еще не опознано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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