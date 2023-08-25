Лукашенко объяснил, почему не обеспечил безопасность Пригожина

Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности

25 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко сообщил, что Дмитрий Уткин приезжал к нему для переговоров Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин не просил гарантий безопасности. Об этом Лукашенко рассказал во время общения с журналистами. «Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — заявил Александр Лукашенко, его слова передает издание «Белта». Белорусский президент отметил, что вопрос гарантий безопасности для Пригожина обсуждался дважды. Первый случай был во время мятежа 24 июня, а второй — во время приезда основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в Белоруссию. Однако каждый раз Лукашенко категорически предупреждал Пригожина и Уткина, что не будет давать гарантий безопасности для лидера военной компании. Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет, в списке пассажиров которого числился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Рядом с местом крушения был найден телефон основателя «Группы Вагнер». На данный момент его тело еще не опознано.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин не просил гарантий безопасности. Об этом Лукашенко рассказал во время общения с журналистами. «Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — заявил Александр Лукашенко, его слова передает издание «Белта». Белорусский президент отметил, что вопрос гарантий безопасности для Пригожина обсуждался дважды. Первый случай был во время мятежа 24 июня, а второй — во время приезда основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в Белоруссию. Однако каждый раз Лукашенко категорически предупреждал Пригожина и Уткина, что не будет давать гарантий безопасности для лидера военной компании. Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет, в списке пассажиров которого числился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Рядом с местом крушения был найден телефон основателя «Группы Вагнер». На данный момент его тело еще не опознано.