Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным. Скрин

25 августа 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак дважды просила Пригожина об интервью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В последних сообщениях в переписке журналистки Ксении Собчак с основателем «Группы Вагнер» Евгением Пригожиным обсуждался вопрос интервью. Однако встреча не состоялась из-за опасений Пригожина. Скриншот сообщений показала сама Собчак. После выхода видеобращения Евгений Пригожина из Африки, Ксения Собчак предложила записать интервью. «Если бы я в тот раз дал вам интервью, меня бы точно почикали. Ксюша, несмотря на симпатию к вам, <…> меня повяжут, вообще не время», — написал Пригожин. Переписку с главой «Группы Вагнер» Собчак показала в авторском шоу на своем youtube-канале. Ранее стороны уже договаривались об интервью. Собчак настаивала на привычном для нее формате, но Пригожин хотел, чтобы разговор состоялся в «ЧВК Вагнер Центре». На его предложения Собчак отвечала, что в таком случае она не сможет задавать неудобные вопросы, ради которых и проводит интервью. Пригожин улетел из Африки 23 августа, передает RT. После этого он вылетел из Санкт-Петербурга в Москву. Спустя время самолет, в списке пассажиров которого числился сам основатель «Вагнера», разбился в Тверской области. Рядом с телами был найден телефон Пригожина, однако его тело еще не опознано. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. Переписка Собчак и Пригожина Скрин: youtube-канал «Осторожно: Собчак» / https://www.youtube.com/watch?v=xFZSPnldm9w

В последних сообщениях в переписке журналистки Ксении Собчак с основателем «Группы Вагнер» Евгением Пригожиным обсуждался вопрос интервью. Однако встреча не состоялась из-за опасений Пригожина. Скриншот сообщений показала сама Собчак. После выхода видеобращения Евгений Пригожина из Африки, Ксения Собчак предложила записать интервью. «Если бы я в тот раз дал вам интервью, меня бы точно почикали. Ксюша, несмотря на симпатию к вам, <…> меня повяжут, вообще не время», — написал Пригожин. Переписку с главой «Группы Вагнер» Собчак показала в авторском шоу на своем youtube-канале. Ранее стороны уже договаривались об интервью. Собчак настаивала на привычном для нее формате, но Пригожин хотел, чтобы разговор состоялся в «ЧВК Вагнер Центре». На его предложения Собчак отвечала, что в таком случае она не сможет задавать неудобные вопросы, ради которых и проводит интервью. Пригожин улетел из Африки 23 августа, передает RT. После этого он вылетел из Санкт-Петербурга в Москву. Спустя время самолет, в списке пассажиров которого числился сам основатель «Вагнера», разбился в Тверской области. Рядом с телами был найден телефон Пригожина, однако его тело еще не опознано. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.