Мэрия Сургута отказалась принимать обращение жителя через Госуслуги

26 августа 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Мужчина через Госуслуги попросил отремонтировать газон Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Сургута отказалась принимать обращение бизнесмена и экс-депутата гордумы двух предыдущих созывов Дмитрия Пахотина, отправленное через сервис Госуслуги. О том, что в администрации не работает сервис обратной связи, URA.RU сообщил сам бизнесмен после того, как не смог отправить жалобу о пришедшем в негодность газоне. Пахотин написал обращение в мэрию через портал Госуслуги с просьбой отремонтировать газон рядом с бассейном «Олимп». Но в ответ ему сообщили, что сайт носит консультационный характер, а обращение нужно продублировать на электронную почту, если он хочет найти решение. «На сайте администрации именно обращение через Госуслуги позиционируется как основной канал обращений граждан. Но, а смысл таких обращений, если они носят исключительно информационный характер? И чем мое обращение, направленное через Госуслуги, отличается от отправленного на электронную почту», — задается вопросом Пахотин. Прошел уже месяц, как бизнесмен продублировал письмо на электронную почту, но его обращение еще не зарегистрировано. В мэрии журналисту URA.RU сообщили, что причиной недопонимания стал человеческий фактор. Само же обращение уже рассмотрено. Ремонт газона проведут до 1 сентября. «Специалистом не были приняты надлежащие меры для рассмотрения данного обращения. При этом в комментарии ошибочно указан якобы консультационный характер ответов на сообщения на портале. Это неправильная трактовка. Наоборот, перед платформой обратной связи стоит задача напрямую решать вопросы жителей. По данному факту будет проведена служебная проверка и приняты меры дисциплинарного характера», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте управляющая компания перестала отвечать на жалобы жителей. Люди по несколько дней не могут дозвониться в УК «СургутСервис». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Сургута отказалась принимать обращение бизнесмена и экс-депутата гордумы двух предыдущих созывов Дмитрия Пахотина, отправленное через сервис Госуслуги. О том, что в администрации не работает сервис обратной связи, URA.RU сообщил сам бизнесмен после того, как не смог отправить жалобу о пришедшем в негодность газоне. Пахотин написал обращение в мэрию через портал Госуслуги с просьбой отремонтировать газон рядом с бассейном «Олимп». Но в ответ ему сообщили, что сайт носит консультационный характер, а обращение нужно продублировать на электронную почту, если он хочет найти решение. «На сайте администрации именно обращение через Госуслуги позиционируется как основной канал обращений граждан. Но, а смысл таких обращений, если они носят исключительно информационный характер? И чем мое обращение, направленное через Госуслуги, отличается от отправленного на электронную почту», — задается вопросом Пахотин. Прошел уже месяц, как бизнесмен продублировал письмо на электронную почту, но его обращение еще не зарегистрировано. В мэрии журналисту URA.RU сообщили, что причиной недопонимания стал человеческий фактор. Само же обращение уже рассмотрено. Ремонт газона проведут до 1 сентября. «Специалистом не были приняты надлежащие меры для рассмотрения данного обращения. При этом в комментарии ошибочно указан якобы консультационный характер ответов на сообщения на портале. Это неправильная трактовка. Наоборот, перед платформой обратной связи стоит задача напрямую решать вопросы жителей. По данному факту будет проведена служебная проверка и приняты меры дисциплинарного характера», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте управляющая компания перестала отвечать на жалобы жителей. Люди по несколько дней не могут дозвониться в УК «СургутСервис».