ДТП произошло на трассе в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись два грузовика. Автомобиль Scania врезался в КАМАЗ. Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД.

«28 августа около 15:12 на 710 километре автодороге Нефтеюганск—Мамонтово водитель автомобиля Scania с прицепом при выезде с обочины на дорогу не убедился в безопасности маневра и не пропустил движущийся в попутном направлении автомобиль КАМАЗ. В результате произошло столкновение. В ДТП пострадавших нет», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.