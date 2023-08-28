28 августа 2023

Два грузовика столкнулись на трассе в ХМАО. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, полиция, гибдд, нарушение, дпс
ДТП произошло на трассе в ХМАО Фото:

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись два грузовика. Автомобиль Scania врезался в КАМАЗ. Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД.

«28 августа около 15:12 на 710 километре автодороге Нефтеюганск—Мамонтово водитель автомобиля Scania с прицепом при выезде с обочины на дорогу не убедился в безопасности маневра и не пропустил движущийся в попутном направлении автомобиль КАМАЗ. В результате произошло столкновение. В ДТП пострадавших нет», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Видео: telegram-канал «К-Информ»

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На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись два грузовика. Автомобиль Scania врезался в КАМАЗ. Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД. «28 августа около 15:12 на 710 километре автодороге Нефтеюганск—Мамонтово водитель автомобиля Scania с прицепом при выезде с обочины на дорогу не убедился в безопасности маневра и не пропустил движущийся в попутном направлении автомобиль КАМАЗ. В результате произошло столкновение. В ДТП пострадавших нет», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Видео: telegram-канал «К-Информ»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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