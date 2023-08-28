28 августа 2023

Пермский юрист получит за 4,5 часа судебного заседания полмиллиона рублей

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Слободской Владимир. Челябинск, адвокат, перстень, рука
Интересы ИП в суде представлял юрист Николай Зернин Фото:

Департаменту дорог и благоустройства мэрии Перми придется возместить индивидуальному предпринимателю Юлии Карякиной расходы на представителя в суде. Об этом говорится в определении, которое размещено в картотеке арбитражных дел. Общая сумма, подлежащая уплате, составит 500 тысяч рублей.

Чиновники пытались отсудить у четырех индивидуальных предпринимателей и одной компании землю в центре Перми. В их числе значилась и ИП Карякина. Карякина для защиты от иска привлекла юриста Николая Зернина. По совместительству он был ответчиком по иску департамента и в совокупности получил от Карякиной 1,15 млн рублей.

«Заявление предпринимателя Карякиной Юлии Александровны к департаменту дорог и благоустройства администрации Перми о взыскании судебных расходов удовлетворить частично. Взыскать с департамента в пользу ИП Карякиной судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 500 000 рублей», — сказано в определении Арбитражного суда Прикамья, где рассматривалось заявление. Всего было проведено 18 судебных заседаний общей длительностью четыре с половиной часа.

Департамент не оставляет попыток изъять землю у предпринимателей. Чиновники подали апелляционную жалобу в 17-й Арбитражный апелляционный суд Пермского края. Она назначена к рассмотрению на 26 сентября.

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Департаменту дорог и благоустройства мэрии Перми придется возместить индивидуальному предпринимателю Юлии Карякиной расходы на представителя в суде. Об этом говорится в определении, которое размещено в картотеке арбитражных дел. Общая сумма, подлежащая уплате, составит 500 тысяч рублей. Чиновники пытались отсудить у четырех индивидуальных предпринимателей и одной компании землю в центре Перми. В их числе значилась и ИП Карякина. Карякина для защиты от иска привлекла юриста Николая Зернина. По совместительству он был ответчиком по иску департамента и в совокупности получил от Карякиной 1,15 млн рублей. «Заявление предпринимателя Карякиной Юлии Александровны к департаменту дорог и благоустройства администрации Перми о взыскании судебных расходов удовлетворить частично. Взыскать с департамента в пользу ИП Карякиной судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 500 000 рублей», — сказано в определении Арбитражного суда Прикамья, где рассматривалось заявление. Всего было проведено 18 судебных заседаний общей длительностью четыре с половиной часа. Департамент не оставляет попыток изъять землю у предпринимателей. Чиновники подали апелляционную жалобу в 17-й Арбитражный апелляционный суд Пермского края. Она назначена к рассмотрению на 26 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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