Пермяки заметили над мостом через Каму беспилотник

Жители Перми 29 августа наблюдали над коммунальным мостом через Каму «странный дрон». Нависший над мостом беспилотник очевидцы сняли на видео.
«Странный дрон на коммунальном мосту. Снято в 10:10», — написано в telegram-канале «ЧП Пермь». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве пообещали подготовить ответ позже.
Ранее неопознанный беспилотник был замечен в районе аэродрома «Фролово» под Пермью. БПЛА наблюдал экипаж легкомоторного самолета Cessna, который и сообщил об этом силовикам.
В Пермском крае с 1 декабря 2022 года действует запрет на использование беспилотников без спецразрешения контролирующих органов. Такая мера призвана обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.
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