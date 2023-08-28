28 августа 2023

Пермяки заметили над мостом через Каму беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, мчс, квадрокоптер,  дрон
Горожане обратили внимание на беспилотник, зависший над мостом Фото:

Жители Перми 29 августа наблюдали над коммунальным мостом через Каму «странный дрон». Нависший над мостом беспилотник очевидцы сняли на видео.

«Странный дрон на коммунальном мосту. Снято в 10:10», — написано в telegram-канале «ЧП Пермь». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве пообещали подготовить ответ позже.

Ранее неопознанный беспилотник был замечен в районе аэродрома «Фролово» под Пермью. БПЛА наблюдал экипаж легкомоторного самолета Cessna, который и сообщил об этом силовикам.

В Пермском крае с 1 декабря 2022 года действует запрет на использование беспилотников без спецразрешения контролирующих органов. Такая мера призвана обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.

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Жители Перми 29 августа наблюдали над коммунальным мостом через Каму «странный дрон». Нависший над мостом беспилотник очевидцы сняли на видео. «Странный дрон на коммунальном мосту. Снято в 10:10», — написано в telegram-канале «ЧП Пермь». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве пообещали подготовить ответ позже. Ранее неопознанный беспилотник был замечен в районе аэродрома «Фролово» под Пермью. БПЛА наблюдал экипаж легкомоторного самолета Cessna, который и сообщил об этом силовикам. В Пермском крае с 1 декабря 2022 года действует запрет на использование беспилотников без спецразрешения контролирующих органов. Такая мера призвана обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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