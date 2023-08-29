29 августа 2023

В ХМАО привезли на выставку робопса, который является звездой YouTube

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром, робот
Вартовчан приглашают на выставку роботов и в ТЦ Green Park Фото:

Популярного в YouTube робопса привезли на выставку роботов и нейросетей в Нижневартовск. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своем сайте.

«Каждый видел ролики, как робопес бегает по лестницам и перепрыгивает через ямы. Люди пытаются сбить его, а он не падает. Посмотреть на него вживую теперь можно в Нижневартовске», — сказано в афише.

Выставка открыта до 15 октября в торговом центре «Green Park». Кроме робопса, посетители увидят популярного в фильмах про будущее робота-гуманоида, сингапурского робота-садовника и робота-рыбу. Трехметровая голова с нейросетью также расскажет о работе искусственного интеллекта.

Стоимость билета для одного взрослого и двух детей составляет 849 рублей. Для детей до трех лет вход бесплатный.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Перми зовут принять участие в выставке, посвященной СВО. В рамках фестиваля «Оружие Победы» планируют открыть выставку, которая будет посвящена участию пермяков в специальной военной операции.

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Популярного в YouTube робопса привезли на выставку роботов и нейросетей в Нижневартовск. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своем сайте. «Каждый видел ролики, как робопес бегает по лестницам и перепрыгивает через ямы. Люди пытаются сбить его, а он не падает. Посмотреть на него вживую теперь можно в Нижневартовске», — сказано в афише. Выставка открыта до 15 октября в торговом центре «Green Park». Кроме робопса, посетители увидят популярного в фильмах про будущее робота-гуманоида, сингапурского робота-садовника и робота-рыбу. Трехметровая голова с нейросетью также расскажет о работе искусственного интеллекта. Стоимость билета для одного взрослого и двух детей составляет 849 рублей. Для детей до трех лет вход бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Перми зовут принять участие в выставке, посвященной СВО. В рамках фестиваля «Оружие Победы» планируют открыть выставку, которая будет посвящена участию пермяков в специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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