В ХМАО привезли на выставку робопса, который является звездой YouTube

30 августа 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Вартовчан приглашают на выставку роботов и в ТЦ Green Park Фото: Размик Закарян © URA.RU Популярного в YouTube робопса привезли на выставку роботов и нейросетей в Нижневартовск. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своем сайте. «Каждый видел ролики, как робопес бегает по лестницам и перепрыгивает через ямы. Люди пытаются сбить его, а он не падает. Посмотреть на него вживую теперь можно в Нижневартовске», — сказано в афише. Выставка открыта до 15 октября в торговом центре «Green Park». Кроме робопса, посетители увидят популярного в фильмах про будущее робота-гуманоида, сингапурского робота-садовника и робота-рыбу. Трехметровая голова с нейросетью также расскажет о работе искусственного интеллекта. Стоимость билета для одного взрослого и двух детей составляет 849 рублей. Для детей до трех лет вход бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Перми зовут принять участие в выставке, посвященной СВО. В рамках фестиваля «Оружие Победы» планируют открыть выставку, которая будет посвящена участию пермяков в специальной военной операции.

Популярного в YouTube робопса привезли на выставку роботов и нейросетей в Нижневартовск. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своем сайте. «Каждый видел ролики, как робопес бегает по лестницам и перепрыгивает через ямы. Люди пытаются сбить его, а он не падает. Посмотреть на него вживую теперь можно в Нижневартовске», — сказано в афише. Выставка открыта до 15 октября в торговом центре «Green Park». Кроме робопса, посетители увидят популярного в фильмах про будущее робота-гуманоида, сингапурского робота-садовника и робота-рыбу. Трехметровая голова с нейросетью также расскажет о работе искусственного интеллекта. Стоимость билета для одного взрослого и двух детей составляет 849 рублей. Для детей до трех лет вход бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Перми зовут принять участие в выставке, посвященной СВО. В рамках фестиваля «Оружие Победы» планируют открыть выставку, которая будет посвящена участию пермяков в специальной военной операции.