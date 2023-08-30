На депутата думы Екатеринбурга пожаловались в полицию. Фото, видео

На Константина Киселева пожаловались в полицию и избирком Екатеринбурга

30 августа 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Константина Киселева пытаются уличить в подкупе избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU УМВД РФ по Екатеринбургу и избиркомы известили о возможном подкупе избирателей на выборах в гордуму со стороны действующего депутата Константина Киселева («Яблоко»). Жалобу направил избиратель, сообщил URA.RU информированный источник. Собеседник поделился видео. На нем курьер подвозит девушкам несколько мешков сахара — вероятно, по 30 рублей за килограмм. Одной из них парень выдал листовку Киселева, а другая — как выяснилось — живет на территории другого округа (№5). Курьер позвонил некоему «Леше» по телефону, чтобы уточнить, можно ли ей продать товар, и в ответ получил указание: можно, но надо, во-первых, попросить ФИО и адрес, а во-вторых, обязательно упомянуть фамилию депутата Алексея Холодарева, который представляет «Яблоко» в округе №5. «Это он (видимо, Киселев — прим. ред.) так народ задабривает, чтобы за него проголосовали», — объяснил молодой человек. Холодарева и Киселева относят к команде враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Ранее URA.RU писало, что окружение бизнесмена реализует по всему городу проект «Забота». Его суть в том, что избирателям продают продукты по демпинговым ценам в обмен на их персональные данные, необходимые для формирования электоральной базы. «Аналогичный факт был зафиксирован накануне — так же на территории „девятого“ избирательного округа. Помимо сахара по демпинговой цене, покупателям вручили батон вареной колбасы в подарок. При этом были переданы агитматериалы партии „Яблоко“ с фотографией и фамилией Киселева. По этому факту также имеется подтверждающая видеозапись. Направлены жалобы в ТИК Ленинского района (эта комиссия организует выборы в думу — прим. ред.), в ТИК Кировского района (на территории которого находится „девятый“ округ), в УМВД», — заявил источник URA.RU. Новость по теме Опытного депутата переигрывает новичок екатеринбургской политики «Поступили два обращения от избирателей в отношении ситуации в „девятом“ округе. С указанием, что продаются по льготным ценам, выдаются продукты и якобы при этом предлагаются агитационные материалы одного из кандидатов. Но подтвердить [изложенные факты] или опровергнуть мы не можем — у нас нет полномочий по оперативно-розыскной деятельности. Мы отправили материалы в управление внутренних дел», — подтвердил корреспонденту председатель Ленинской ТИК Вадим Антошин. Киселеву направлен вопрос по теме. Его ответ будет опубликован, как только поступит. На упомянутом видео сахар доставили в зеленом пакете без логотипов. Такие же пакеты замечены в нескольких других округах — в частности, в округе №23, где от администрации идет Елена Бондаренко («Единая Россия»), а от Кочеткова — Владислав Яхин (самовыдвиженец). Жалоба от 30 августа Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

УМВД РФ по Екатеринбургу и избиркомы известили о возможном подкупе избирателей на выборах в гордуму со стороны действующего депутата Константина Киселева («Яблоко»). Жалобу направил избиратель, сообщил URA.RU информированный источник. Собеседник поделился видео. На нем курьер подвозит девушкам несколько мешков сахара — вероятно, по 30 рублей за килограмм. Одной из них парень выдал листовку Киселева, а другая — как выяснилось — живет на территории другого округа (№5). Курьер позвонил некоему «Леше» по телефону, чтобы уточнить, можно ли ей продать товар, и в ответ получил указание: можно, но надо, во-первых, попросить ФИО и адрес, а во-вторых, обязательно упомянуть фамилию депутата Алексея Холодарева, который представляет «Яблоко» в округе №5. «Это он (видимо, Киселев — прим. ред.) так народ задабривает, чтобы за него проголосовали», — объяснил молодой человек. Холодарева и Киселева относят к команде враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Ранее URA.RU писало, что окружение бизнесмена реализует по всему городу проект «Забота». Его суть в том, что избирателям продают продукты по демпинговым ценам в обмен на их персональные данные, необходимые для формирования электоральной базы. «Аналогичный факт был зафиксирован накануне — так же на территории „девятого“ избирательного округа. Помимо сахара по демпинговой цене, покупателям вручили батон вареной колбасы в подарок. При этом были переданы агитматериалы партии „Яблоко“ с фотографией и фамилией Киселева. По этому факту также имеется подтверждающая видеозапись. Направлены жалобы в ТИК Ленинского района (эта комиссия организует выборы в думу — прим. ред.), в ТИК Кировского района (на территории которого находится „девятый“ округ), в УМВД», — заявил источник URA.RU. «Поступили два обращения от избирателей в отношении ситуации в „девятом“ округе. С указанием, что продаются по льготным ценам, выдаются продукты и якобы при этом предлагаются агитационные материалы одного из кандидатов. Но подтвердить [изложенные факты] или опровергнуть мы не можем — у нас нет полномочий по оперативно-розыскной деятельности. Мы отправили материалы в управление внутренних дел», — подтвердил корреспонденту председатель Ленинской ТИК Вадим Антошин. Киселеву направлен вопрос по теме. Его ответ будет опубликован, как только поступит. На упомянутом видео сахар доставили в зеленом пакете без логотипов. Такие же пакеты замечены в нескольких других округах — в частности, в округе №23, где от администрации идет Елена Бондаренко («Единая Россия»), а от Кочеткова — Владислав Яхин (самовыдвиженец).