В Нижневартовске открыли первую экошколу в больнице

30 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Формат госпитальной экошколы уникален Фото: пресс-служба «ЮТЭК-РС» В окружной детской больнице Нижневартовска оборудовали класс для занятий госпитальной школы «Зеленое ожерелье Югры». Как рассказали в пресс-службе компании «ЮТЭК-РС», которая принимала участие в проекте, в классе будут проходить уроки для юных пациентов больницы и их родителей. «Конечно, главная задача ребят в больнице — выздороветь. Благодаря работе экошколы „Зеленое ожерелье Юры“ они выйдут еще и с багажом экологических знаний. Наши сотрудники готовы рассказать самое интересное о системе раздельного сбора отходов», — рассказал URA.RU директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев. В компании отметили, что все сертифицированное оборудование и мебель для класса одобрено экспертами Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. А образовательная программа разрабатывается при участии сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-Экология». Формат госпитальной экошколы уникален, пока это единственный пример в стране. Программа занятий рассчитана на возраст ребят от дошкольного возраста и до 19 лет. Среди зачат школы не только экопросвещение детей и родителей, но и повышение экологической осознанности и культуры потребления у ребят, формирование экологически ответственного мировоззрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В окружной детской больнице Нижневартовска оборудовали класс для занятий госпитальной школы «Зеленое ожерелье Югры». Как рассказали в пресс-службе компании «ЮТЭК-РС», которая принимала участие в проекте, в классе будут проходить уроки для юных пациентов больницы и их родителей. «Конечно, главная задача ребят в больнице — выздороветь. Благодаря работе экошколы „Зеленое ожерелье Юры“ они выйдут еще и с багажом экологических знаний. Наши сотрудники готовы рассказать самое интересное о системе раздельного сбора отходов», — рассказал URA.RU директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев. В компании отметили, что все сертифицированное оборудование и мебель для класса одобрено экспертами Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. А образовательная программа разрабатывается при участии сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-Экология». Формат госпитальной экошколы уникален, пока это единственный пример в стране. Программа занятий рассчитана на возраст ребят от дошкольного возраста и до 19 лет. Среди зачат школы не только экопросвещение детей и родителей, но и повышение экологической осознанности и культуры потребления у ребят, формирование экологически ответственного мировоззрения.