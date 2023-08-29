В Нижневартовске открыли первую экошколу в больнице

В окружной детской больнице Нижневартовска оборудовали класс для занятий госпитальной школы «Зеленое ожерелье Югры». Как рассказали в пресс-службе компании «ЮТЭК-РС», которая принимала участие в проекте, в классе будут проходить уроки для юных пациентов больницы и их родителей.
«Конечно, главная задача ребят в больнице — выздороветь. Благодаря работе экошколы „Зеленое ожерелье Юры“ они выйдут еще и с багажом экологических знаний. Наши сотрудники готовы рассказать самое интересное о системе раздельного сбора отходов», — рассказал URA.RU директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев.
В компании отметили, что все сертифицированное оборудование и мебель для класса одобрено экспертами Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. А образовательная программа разрабатывается при участии сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-Экология».
Формат госпитальной экошколы уникален, пока это единственный пример в стране. Программа занятий рассчитана на возраст ребят от дошкольного возраста и до 19 лет. Среди зачат школы не только экопросвещение детей и родителей, но и повышение экологической осознанности и культуры потребления у ребят, формирование экологически ответственного мировоззрения.
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