Зеленский предложил пересмотреть систему пригодности к военной службе

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает пересмотреть систему призыва на военную службу в стране и улучшить определение пригодности. Это позволит командирам привлекать военнослужащих и избежать манипуляций с понятием ограниченной пригодности.
«Пересмотреть систему определения пригодности к военной службе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что изменения необходимы для обеспечения большей гибкости для командиров в принятии решения о привлечении военных к решению задач и предотвращения манипуляций с понятием ограниченной пригодности.
Ранее стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о возможном дополнительном призыве военнослужащих. Он отметил, что это не отклоняется от требований закона о мобилизации, утвержденных в прошлом году. При этом министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина еще не выполнила план по мобилизации.
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