Зеленский предложил пересмотреть систему пригодности к военной службе

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Владимир Зеленский предложил изменения в системе определения пригодности к службе в ВСУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает пересмотреть систему призыва на военную службу в стране и улучшить определение пригодности. Это позволит командирам привлекать военнослужащих и избежать манипуляций с понятием ограниченной пригодности.

«Пересмотреть систему определения пригодности к военной службе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что изменения необходимы для обеспечения большей гибкости для командиров в принятии решения о привлечении военных к решению задач и предотвращения манипуляций с понятием ограниченной пригодности.

Ранее стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о возможном дополнительном призыве военнослужащих. Он отметил, что это не отклоняется от требований закона о мобилизации, утвержденных в прошлом году. При этом министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина еще не выполнила план по мобилизации.

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает пересмотреть систему призыва на военную службу в стране и улучшить определение пригодности. Это позволит командирам привлекать военнослужащих и избежать манипуляций с понятием ограниченной пригодности. «Пересмотреть систему определения пригодности к военной службе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что изменения необходимы для обеспечения большей гибкости для командиров в принятии решения о привлечении военных к решению задач и предотвращения манипуляций с понятием ограниченной пригодности. Ранее стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о возможном дополнительном призыве военнослужащих. Он отметил, что это не отклоняется от требований закона о мобилизации, утвержденных в прошлом году. При этом министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина еще не выполнила план по мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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