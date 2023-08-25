В Китае заявили о серьезных проблемах в украинской армии

GT: все больше украинцев стараются избежать призыва на военную службу

25 августа 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Уровень потерь среди солдат ВСУ на поле боя чрезвычайно высок Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В армии Украины падает моральный дух, все больше молодых людей стараются избежать призыва. Об этом пишут китайские журналисты. «В Украине процветает коррупция, моральный дух людей значительно снизился, и большое количество молодых людей прибегают к незаконным средствам, чтобы уклониться от боевых действий на передовой», — написали в статье Global Times. Там отметили, что уровень потерь среди солдат Вооруженных сил Украины на поле боя чрезвычайно высок, а постоянное пополнение войск стало одной из самых больших задач для поддержания боеспособности Киева. По словам журналистов издания, в таких обстоятельствах страх и усталость украинцев могут легко возрасти, что подтверждает коррупция в стране, которая помогает молодым людям избежать призыва на военную службу. Ресурсы Украины для мобилизации приближаются к истощению, а США и Европа, которые считают, что победа над Россией имеет решающее стратегическое значение боятся отравить свои войска на передовую. Ранее официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр предложила лишать имущества всех уклонистов, которые сбежали за границу, передает «Царьград». Украинский президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно. Он сообщил, что военное командование Киева выразило желание усилить мобилизацию в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В армии Украины падает моральный дух, все больше молодых людей стараются избежать призыва. Об этом пишут китайские журналисты. «В Украине процветает коррупция, моральный дух людей значительно снизился, и большое количество молодых людей прибегают к незаконным средствам, чтобы уклониться от боевых действий на передовой», — написали в статье Global Times. Там отметили, что уровень потерь среди солдат Вооруженных сил Украины на поле боя чрезвычайно высок, а постоянное пополнение войск стало одной из самых больших задач для поддержания боеспособности Киева. По словам журналистов издания, в таких обстоятельствах страх и усталость украинцев могут легко возрасти, что подтверждает коррупция в стране, которая помогает молодым людям избежать призыва на военную службу. Ресурсы Украины для мобилизации приближаются к истощению, а США и Европа, которые считают, что победа над Россией имеет решающее стратегическое значение боятся отравить свои войска на передовую. Ранее официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр предложила лишать имущества всех уклонистов, которые сбежали за границу, передает «Царьград». Украинский президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно. Он сообщил, что военное командование Киева выразило желание усилить мобилизацию в стране.