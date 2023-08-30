30 августа 2023

Пермячка погибла в пожаре, который возник из-за непотушенной сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарная техника
В пожаре погибла хозяйка квартиры (архивное фото) Фото:

Жительница поселка Мулянка Пермского края погибла в пожаре. Причиной возгорания послужила непотушенная сигарета, сообщается в пресс-службе МЧС России.

«Пожар возник в одноэтажном деревянном жилом доме. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек, но хозяйка, к сожалению, не смогла покинуть горящую квартиру», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной пожара послужила неосторожность при курении.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров, а из соседней квартиры вынесли три газовых баллона. На месте происшествия работали 27 человек и семь единиц техники.

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Жительница поселка Мулянка Пермского края погибла в пожаре. Причиной возгорания послужила непотушенная сигарета, сообщается в пресс-службе МЧС России. «Пожар возник в одноэтажном деревянном жилом доме. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек, но хозяйка, к сожалению, не смогла покинуть горящую квартиру», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной пожара послужила неосторожность при курении. Спасатели ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров, а из соседней квартиры вынесли три газовых баллона. На месте происшествия работали 27 человек и семь единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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