Пермячка погибла в пожаре, который возник из-за непотушенной сигареты

В пожаре погибла хозяйка квартиры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница поселка Мулянка Пермского края погибла в пожаре. Причиной возгорания послужила непотушенная сигарета, сообщается в пресс-службе МЧС России.

«Пожар возник в одноэтажном деревянном жилом доме. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек, но хозяйка, к сожалению, не смогла покинуть горящую квартиру», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной пожара послужила неосторожность при курении.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров, а из соседней квартиры вынесли три газовых баллона. На месте происшествия работали 27 человек и семь единиц техники.