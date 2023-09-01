В Петербурге эвакуировали школу во время линейки из-за угрозы взрыва

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Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск, школьная линейка, сапоги, непогода, дети, школьники, дождь
Угроза взрыва помешала торжественной линейке в школе Санкт-Петербурга Фото:

Во время торжественной линейки в муринской школе №1 в Петербурге произошла эвакуация после угрозы взрыва. Директор учебного заведения призвала всех покинуть помещение.

«В муринской школе № 1 торжественную линейку прервала эвакуация», — сообщает «78.ru». Там добавили, что учеников эвакуировали из-за угрозы взрыва. Директор школы своевременно прервала мероприятие.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. В результате дальнейшей проверки выяснилось, что школу эвакуировали после получения письма с угрозой о минировании. Директор приняла решение отложить проведение церемонии на завтра.

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Во время торжественной линейки в муринской школе №1 в Петербурге произошла эвакуация после угрозы взрыва. Директор учебного заведения призвала всех покинуть помещение. «В муринской школе № 1 торжественную линейку прервала эвакуация», — сообщает «78.ru». Там добавили, что учеников эвакуировали из-за угрозы взрыва. Директор школы своевременно прервала мероприятие. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. В результате дальнейшей проверки выяснилось, что школу эвакуировали после получения письма с угрозой о минировании. Директор приняла решение отложить проведение церемонии на завтра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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