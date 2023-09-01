В Петербурге эвакуировали школу во время линейки из-за угрозы взрыва

Угроза взрыва помешала торжественной линейке в школе Санкт-Петербурга
Во время торжественной линейки в муринской школе №1 в Петербурге произошла эвакуация после угрозы взрыва. Директор учебного заведения призвала всех покинуть помещение.
«В муринской школе № 1 торжественную линейку прервала эвакуация», — сообщает «78.ru». Там добавили, что учеников эвакуировали из-за угрозы взрыва. Директор школы своевременно прервала мероприятие.
Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. В результате дальнейшей проверки выяснилось, что школу эвакуировали после получения письма с угрозой о минировании. Директор приняла решение отложить проведение церемонии на завтра.
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