Директору челябинской школы пообещали взорвать учреждение

Директору одной из школ в Челябинске в Telegram пригрозили взорвать ее учебное заведение. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщине поступило анонимное сообщение о минировании.
«Ночью директору написал неизвестный в Telegram. Он сообщил, что школа заминирована. Директор сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в ходе проверки на территории школы взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было. Эвакуация не проводилась.
URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что к ним не поступало сигнала о минировании. В УМВД по Челябинску пообещали уточнить информацию.
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