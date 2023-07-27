27 июля 2023

Директору челябинской школы пообещали взорвать учреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный отправил сообщение о минировании директору в Telegram Фото:

Директору одной из школ в Челябинске в Telegram пригрозили взорвать ее учебное заведение. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщине поступило анонимное сообщение о минировании.

«Ночью директору написал неизвестный в Telegram. Он сообщил, что школа заминирована. Директор сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в ходе проверки на территории школы взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было. Эвакуация не проводилась.

URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что к ним не поступало сигнала о минировании. В УМВД по Челябинску пообещали уточнить информацию.

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Директору одной из школ в Челябинске в Telegram пригрозили взорвать ее учебное заведение. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщине поступило анонимное сообщение о минировании. «Ночью директору написал неизвестный в Telegram. Он сообщил, что школа заминирована. Директор сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — рассказал источник. По данным URA.RU, в ходе проверки на территории школы взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было. Эвакуация не проводилась. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что к ним не поступало сигнала о минировании. В УМВД по Челябинску пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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