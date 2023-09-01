Sky News: Украина пожалеет о назначении нового министра обороны Британии

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Грант Шэппс (Шаппс). stock, stock, Шэппс Грант, Шаппс Грант
У Гранта Шэппса (на фото) нет военного опыта, в отличие от Бена Уоллеса Фото:

Украинские власти пожалеют после назначения главы минэнерго Великобритании Гранта Шэппса на должность министра обороны. Об этом написали в издании Sky News, подчеркнув, что у нового руководителя ведомства нет военного опыта.

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«О его (Бена Уоллеса. — прим. URA.RU) отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве <…> Поменяется политический стиль», — написали в материале издания. В статье заявили, что что у прошлого министра обороны есть военный опыт, чего нельзя сказать о его приемнике.

Ранее стало известно, что Уоллес ушел в отставку после четырех лет на посту британского министра обороны, передает «Ридус». Новым главой ведомства стал Шэппс. В СМИ сразу же начали писать, что Киев потерял одного из важнейших западных союзников в лице Уоллеса, пишет телеканал 360.

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Украинские власти пожалеют после назначения главы минэнерго Великобритании Гранта Шэппса на должность министра обороны. Об этом написали в издании Sky News, подчеркнув, что у нового руководителя ведомства нет военного опыта. «О его (Бена Уоллеса. — прим. URA.RU) отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве <…> Поменяется политический стиль», — написали в материале издания. В статье заявили, что что у прошлого министра обороны есть военный опыт, чего нельзя сказать о его приемнике. Ранее стало известно, что Уоллес ушел в отставку после четырех лет на посту британского министра обороны, передает «Ридус». Новым главой ведомства стал Шэппс. В СМИ сразу же начали писать, что Киев потерял одного из важнейших западных союзников в лице Уоллеса, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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