Уже бывший министр обороны Бен Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его отставку.
«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также назвала Уоллеса «агентом 006», в шутку сравнив его со знаменитым киногероем, агентом 007 Джеймсом Бондом.
Весной 2023 года Великобритания приняла решение предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном. В Европарламенте осудили такой шаг со стороны британского правительства, заявив о негативных последствиях в будущем, передает MK.RU.
Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку. Британский премьер-министр Риши Сунак принял желание главы оборонного ведомства покинуть свой пост, передает RT. Позже стало известно, что новым министром станет глава Минэнерго Британии Грант Шэппс.
Уже бывший министр обороны Бен Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его отставку. «Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также назвала Уоллеса «агентом 006», в шутку сравнив его со знаменитым киногероем, агентом 007 Джеймсом Бондом. Весной 2023 года Великобритания приняла решение предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном. В Европарламенте осудили такой шаг со стороны британского правительства, заявив о негативных последствиях в будущем, передает MK.RU. Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку. Британский премьер-министр Риши Сунак принял желание главы оборонного ведомства покинуть свой пост, передает RT. Позже стало известно, что новым министром станет глава Минэнерго Британии Грант Шэппс.