Захарова вспомнила главный грех Уоллеса на посту министра обороны Британии

Захарова: Уоллес виновен в заражении Украины радиацией
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова припомнила Бену Уоллесу передачу Украине снарядов с обедненным ураном Фото:

Уже бывший министр обороны Бен Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его отставку.

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также назвала Уоллеса «агентом 006», в шутку сравнив его со знаменитым киногероем, агентом 007 Джеймсом Бондом.

Весной 2023 года Великобритания приняла решение предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном. В Европарламенте осудили такой шаг со стороны британского правительства, заявив о негативных последствиях в будущем, передает MK.RU.

Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку. Британский премьер-министр Риши Сунак принял желание главы оборонного ведомства покинуть свой пост, передает RT. Позже стало известно, что новым министром станет глава Минэнерго Британии Грант Шэппс.

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Уже бывший министр обороны Бен Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его отставку. «Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель дипведомства также назвала Уоллеса «агентом 006», в шутку сравнив его со знаменитым киногероем, агентом 007 Джеймсом Бондом. Весной 2023 года Великобритания приняла решение предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном. В Европарламенте осудили такой шаг со стороны британского правительства, заявив о негативных последствиях в будущем, передает MK.RU. Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку. Британский премьер-министр Риши Сунак принял желание главы оборонного ведомства покинуть свой пост, передает RT. Позже стало известно, что новым министром станет глава Минэнерго Британии Грант Шэппс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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