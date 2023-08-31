Грант Шэппс стал новым министром обороны Великобритании
Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом он заявил лично.
«Приступая к работе в [Минобороны Британии] я с нетерпением жду ее начала. <…> Буду продолжать оказывать поддержку Украине», — написал Грант Шэппс в своем twitter-аккаунте (X).
Шэппс заступил на свою должность вместо Бена Уоллеса, который ушел в отставку, передает «Ридус». Как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном.
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