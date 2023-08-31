Новый министр обороны Британии выбрал сторону в конфликте России и Украины

Новый министр обороны Великобритании Шэппс намерен помогать Украине
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Грант Шэппс (Шаппс). stock, stock, Шэппс Грант, Шаппс Грант
Грант Шэппс стал новым министром обороны Великобритании Фото:

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом он заявил лично.

«Приступая к работе в [Минобороны Британии] я с нетерпением жду ее начала. <…> Буду продолжать оказывать поддержку Украине», — написал Грант Шэппс в своем twitter-аккаунте (X).

Шэппс заступил на свою должность вместо Бена Уоллеса, который ушел в отставку, передает «Ридус». Как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном.

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Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом он заявил лично. «Приступая к работе в [Минобороны Британии] я с нетерпением жду ее начала. <…> Буду продолжать оказывать поддержку Украине», — написал Грант Шэппс в своем twitter-аккаунте (X). Шэппс заступил на свою должность вместо Бена Уоллеса, который ушел в отставку, передает «Ридус». Как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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