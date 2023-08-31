Новый министр обороны Британии выбрал сторону в конфликте России и Украины Новый министр обороны Великобритании Шэппс намерен помогать Украине 31 августа 2023 в 14:56 Размер текста - 17 + Грант Шэппс стал новым министром обороны Великобритании Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом он заявил лично. «Приступая к работе в [Минобороны Британии] я с нетерпением жду ее начала. <…> Буду продолжать оказывать поддержку Украине», — написал Грант Шэппс в своем twitter-аккаунте (X). Шэппс заступил на свою должность вместо Бена Уоллеса, который ушел в отставку, передает «Ридус». Как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом он заявил лично. «Приступая к работе в [Минобороны Британии] я с нетерпением жду ее начала. <…> Буду продолжать оказывать поддержку Украине», — написал Грант Шэппс в своем twitter-аккаунте (X). Шэппс заступил на свою должность вместо Бена Уоллеса, который ушел в отставку, передает «Ридус». Как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Уоллес виновен в заражении украинской территории радиацией после поставок Киеву снарядов с обедненным ураном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям