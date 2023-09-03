Лидер ЛДПР Слуцкий предложил перенести штаб-квартиру ООН в Екатеринбург

04 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий встречается в Екатеринбурге со студентами Фото: Московец Илья © URA.RU Перенос штаб-квартиры Организации объединенных наций из Нью-Йорка в Екатеринбург позволит спасти ООН от реформ, которые пытаются продавить недружественные России страны. Об этом, выступая перед студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге, заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент URA.RU. «Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Предложим в случае чего перенести ее в Екатеринбург, город готов будет принять у себя главнейшую международную организацию. Главное — это международные отношения», — сказал Слуцкий. По его словам, ООН должна быть главной организацией в мире, но ее надо спасать от реформ, которые пытаются продавить недружественные России страны. О том, что Слуцкий прилетит в Екатеринбург, URA.RU сообщало 1 сентября. В планах у политика были визит в резиденцию губернатора и полпредство [президента РФ в УрФО], встречи со студентами, сотрудниками промышленных предприятий и посещение Храма-на-Крови.

Перенос штаб-квартиры Организации объединенных наций из Нью-Йорка в Екатеринбург позволит спасти ООН от реформ, которые пытаются продавить недружественные России страны. Об этом, выступая перед студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге, заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент URA.RU. «Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Предложим в случае чего перенести ее в Екатеринбург, город готов будет принять у себя главнейшую международную организацию. Главное — это международные отношения», — сказал Слуцкий. По его словам, ООН должна быть главной организацией в мире, но ее надо спасать от реформ, которые пытаются продавить недружественные России страны. О том, что Слуцкий прилетит в Екатеринбург, URA.RU сообщало 1 сентября. В планах у политика были визит в резиденцию губернатора и полпредство [президента РФ в УрФО], встречи со студентами, сотрудниками промышленных предприятий и посещение Храма-на-Крови.