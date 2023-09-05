В кинотеатре Сургута покажут запрещенный Минкультом фильм «Оппенгеймер»

06 сентября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Премьеру «Оппенгеймера» покажут в кинотеатре «Вершина» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте покажу картину «Оппенгеймер», несмотря на отказ министерства культуры РФ пускать фильм в кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Премьера состоится в кинотеатре «Вершина». Информация об этом размещена на сайте афиши кино в Сургуте. Трехчасовая драма Кристофера Нолана появится в прокате с 7 сентября, показы продлятся до 13 сентября. В кинотеатре «Вершина» фильм покажут в рамках «Киноклуба». В других городских кинотеатрах премьеру не анонсировали. Стоимость билетов на «Оппенгеймер» составляет от 200 до 330 рублей. «В рамках нашей услуги предоставления кинозалов в аренду у нас появился новый арендатор — киноклуб, программы которого мы ежедневно анонсируем в нашем расписании», — говорится в афише. За разъяснениями журналист агентства обратился в кинотеатр «Вершина». Представители не ответили на телефонный звонок. Корреспондент также направил запрос в компанию «Интеркино», но на момент публикации ответ не поступил.



Ранее URA.RU рассказывало, что Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Как пояснили в Минкульте, кинокартины не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей.

В Сургуте покажу картину «Оппенгеймер», несмотря на отказ министерства культуры РФ пускать фильм в кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Премьера состоится в кинотеатре «Вершина». Информация об этом размещена на сайте афиши кино в Сургуте. Трехчасовая драма Кристофера Нолана появится в прокате с 7 сентября, показы продлятся до 13 сентября. В кинотеатре «Вершина» фильм покажут в рамках «Киноклуба». В других городских кинотеатрах премьеру не анонсировали. Стоимость билетов на «Оппенгеймер» составляет от 200 до 330 рублей. «В рамках нашей услуги предоставления кинозалов в аренду у нас появился новый арендатор — киноклуб, программы которого мы ежедневно анонсируем в нашем расписании», — говорится в афише. За разъяснениями журналист агентства обратился в кинотеатр «Вершина». Представители не ответили на телефонный звонок. Корреспондент также направил запрос в компанию «Интеркино», но на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Как пояснили в Минкульте, кинокартины не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей.