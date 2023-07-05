Лондон снял санкции с российской компании в сфере авиа 05 июля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 + С российской компании в сфере авиа сняли санкции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания сняла санкции с российской компании ООО «Торговый Дом „Синс Авиа“». Она занимается поставкой авиазапчастей. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства. «Больше не подлежит замораживанию активов: ООО „Торговый дом ‚Синс Авиа‘, — отмечается в документе . Санкции против компании ввели в 2022 году из-за подозрений в том, что она поставляет запчасти вооруженным силам Мьянмы (Бирма). В 2021 году там проходил вооруженный переворот. Великобритания и другие западные страны вводят санкции в отношении российских компаний также в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Тем не менее, по словам российского президента Владимира Путина, российская экономика восстанавливается, несмотря на санкционное давление. Некоторые страны продолжают сотрудничество с РФ. Например, в Венгрии заявляли, что их страна сохранит партнерские отношения с Россией, передает телеканал 360. США же продолжают выделять деньги на поддержание санкций против РФ, пишет RT. Великобритания сняла санкции с российской компании ООО «Торговый Дом „Синс Авиа“». Она занимается поставкой авиазапчастей. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства. «Больше не подлежит замораживанию активов: ООО „Торговый дом ‚Синс Авиа‘, — отмечается в документе. Санкции против компании ввели в 2022 году из-за подозрений в том, что она поставляет запчасти вооруженным силам Мьянмы (Бирма). В 2021 году там проходил вооруженный переворот. Великобритания и другие западные страны вводят санкции в отношении российских компаний также в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Тем не менее, по словам российского президента Владимира Путина, российская экономика восстанавливается, несмотря на санкционное давление. Некоторые страны продолжают сотрудничество с РФ. Например, в Венгрии заявляли, что их страна сохранит партнерские отношения с Россией, передает телеканал 360. США же продолжают выделять деньги на поддержание санкций против РФ, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям