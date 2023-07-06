Лондон снял санкции с бывшего топ-менеджера Сбера, который 1,5 года живет в США

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Лев Хасис уехал в США с начала спецоперации Фото:

Великобритания сняла санкции с бывшего первого запреда Сбера Льва Хасиса. Такая информация следует из документа на сайте британского правительства.

«Произведен 1 отзыв (исключение из списка) в соответствии с режимом санкций в отношении России», — указано в ленте изменений санкционного списка Великобритании. Ограничения в отношении Хасиса Лондон ввел в марте 2022 года. После изменений в списках 6 июля его фамилия пропала.

Сам Хасис, по данным источника «Ведомости» в банке, уехал из России в США с начала спецоперации. Собеседник уточнял, что у Хасиса есть американское гражданство. При этом в самом Сбере сообщали, что наблюдательный совет рассмотрел просьбу Хасиса уйти из правления банка еще 15 февраля 2022 года. Тогда он заявлял, что хочет заняться собственным проектом.

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Великобритания сняла санкции с бывшего первого запреда Сбера Льва Хасиса. Такая информация следует из документа на сайте британского правительства. «Произведен 1 отзыв (исключение из списка) в соответствии с режимом санкций в отношении России», — указано в ленте изменений санкционного списка Великобритании. Ограничения в отношении Хасиса Лондон ввел в марте 2022 года. После изменений в списках 6 июля его фамилия пропала. Сам Хасис, по данным источника «Ведомости» в банке, уехал из России в США с начала спецоперации. Собеседник уточнял, что у Хасиса есть американское гражданство. При этом в самом Сбере сообщали, что наблюдательный совет рассмотрел просьбу Хасиса уйти из правления банка еще 15 февраля 2022 года. Тогда он заявлял, что хочет заняться собственным проектом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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