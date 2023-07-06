Лондон снял санкции с бывшего топ-менеджера Сбера, который 1,5 года живет в США

Великобритания сняла санкции с бывшего первого запреда Сбера Льва Хасиса. Такая информация следует из документа на сайте британского правительства.
«Произведен 1 отзыв (исключение из списка) в соответствии с режимом санкций в отношении России», — указано в ленте изменений санкционного списка Великобритании. Ограничения в отношении Хасиса Лондон ввел в марте 2022 года. После изменений в списках 6 июля его фамилия пропала.
Сам Хасис, по данным источника «Ведомости» в банке, уехал из России в США с начала спецоперации. Собеседник уточнял, что у Хасиса есть американское гражданство. При этом в самом Сбере сообщали, что наблюдательный совет рассмотрел просьбу Хасиса уйти из правления банка еще 15 февраля 2022 года. Тогда он заявлял, что хочет заняться собственным проектом.
Великобритания сняла санкции с бывшего первого запреда Сбера Льва Хасиса. Такая информация следует из документа на сайте британского правительства. «Произведен 1 отзыв (исключение из списка) в соответствии с режимом санкций в отношении России», — указано в ленте изменений санкционного списка Великобритании. Ограничения в отношении Хасиса Лондон ввел в марте 2022 года. После изменений в списках 6 июля его фамилия пропала. Сам Хасис, по данным источника «Ведомости» в банке, уехал из России в США с начала спецоперации. Собеседник уточнял, что у Хасиса есть американское гражданство. При этом в самом Сбере сообщали, что наблюдательный совет рассмотрел просьбу Хасиса уйти из правления банка еще 15 февраля 2022 года. Тогда он заявлял, что хочет заняться собственным проектом.