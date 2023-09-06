Командиры гвардейской бригады поблагодарили челябинцев за участие в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бал прессы. День печати. Екатеринбург, благодарственное письмо, букет, награждение
Семьи бойцов получили благодарственные письма от командования бригады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование 15-й отдельной Гвардейской мотострелковой Александровской бригады поблагодарило жителей Агаповского района Челябинской области Дениса Давлетова и Александра Дворницина за службу в зоне СВО. Глава района Артем Яхимович в социальных сетях сообщил, что благодарственные письма были выданы семьям бойцов.

«Сегодня в торжественной обстановке вручил благодарственные письма семьям участников СВО. Александр Дворницин житель села Агаповка и Денис Давлетов из поселка Наровчатка с первых дней в зоне проведения СВО показали отличную подготовку, слаженность, командный дух, стали надежными боевыми товарищами», — написал Яхимович на своей странице в «ВКонтакте».

Глава района поблагодарил военнослужащих за отвагу и патриотизм. Отдельной благодарности удостоились родители бойцов.

«От себя лично и от всех жителей Агаповского района желаю бойцам успешного выполнения поставленных командованием задач, как можно скорее с победой вернуться домой, к своим семьям, живыми и здоровыми! Со своей стороны, мы продолжим оказывать всестороннюю помощь и поддержку», — отметил Яхимович.

Фото:
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование 15-й отдельной Гвардейской мотострелковой Александровской бригады поблагодарило жителей Агаповского района Челябинской области Дениса Давлетова и Александра Дворницина за службу в зоне СВО. Глава района Артем Яхимович в социальных сетях сообщил, что благодарственные письма были выданы семьям бойцов. «Сегодня в торжественной обстановке вручил благодарственные письма семьям участников СВО. Александр Дворницин житель села Агаповка и Денис Давлетов из поселка Наровчатка с первых дней в зоне проведения СВО показали отличную подготовку, слаженность, командный дух, стали надежными боевыми товарищами», — написал Яхимович на своей странице в «ВКонтакте». Глава района поблагодарил военнослужащих за отвагу и патриотизм. Отдельной благодарности удостоились родители бойцов. «От себя лично и от всех жителей Агаповского района желаю бойцам успешного выполнения поставленных командованием задач, как можно скорее с победой вернуться домой, к своим семьям, живыми и здоровыми! Со своей стороны, мы продолжим оказывать всестороннюю помощь и поддержку», — отметил Яхимович.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...