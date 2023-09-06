Семьи бойцов получили благодарственные письма от командования бригады Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командование 15-й отдельной Гвардейской мотострелковой Александровской бригады поблагодарило жителей Агаповского района Челябинской области Дениса Давлетова и Александра Дворницина за службу в зоне СВО. Глава района Артем Яхимович в социальных сетях сообщил, что благодарственные письма были выданы семьям бойцов.

«Сегодня в торжественной обстановке вручил благодарственные письма семьям участников СВО. Александр Дворницин житель села Агаповка и Денис Давлетов из поселка Наровчатка с первых дней в зоне проведения СВО показали отличную подготовку, слаженность, командный дух, стали надежными боевыми товарищами», — написал Яхимович на своей странице в «ВКонтакте».

Глава района поблагодарил военнослужащих за отвагу и патриотизм. Отдельной благодарности удостоились родители бойцов.

«От себя лично и от всех жителей Агаповского района желаю бойцам успешного выполнения поставленных командованием задач, как можно скорее с победой вернуться домой, к своим семьям, живыми и здоровыми! Со своей стороны, мы продолжим оказывать всестороннюю помощь и поддержку», — отметил Яхимович.

Фото: Артем Яхимович в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/friends?section=online&w=wall751469834_665&z=photo751469834_457239962%2Fwall751469834_665