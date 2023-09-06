Пермское министерство тербезопасности решило, как будет бороться коррупцией в своем ведомстве

Пермское министерство тербезопасности спланировало борьбу с коррупцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Антикоррупционный форум ОНФ. Екатеринбург, коррупция
В министерстве территориальной безопасности назначили ответственных за принятие антикоррупционых мер Фото:

В министерстве территориальной безопасности Пермского края определили возможные коррупционные схемы, которые могут негативно отразиться на работе ведомства. Приказ размещен на сайте министерства. Коррупционную опасность ведомство условно разделило на три уровня: значительный, средний и незначительный.

«Утвердить карту коррупционных рисков и мер по их минимизации в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить исполнение мер по минимизации коррупционных рисков», — говорится в документе.

Так, назначение на определенную должность в ведомство лиц, «не соответствующих квалификационным требованиям», отнесено к среднему уровню коррупционной опасности. Значительным уровнем, к примеру, является согласование крупных сделок подведомственными министерству учреждениями, если имеются основания для отказа в таковых. В качестве мер противодействия коррупции значатся проведение совещаний по вопросам соблюдения законодательства РФ, расмотрение обращений и прием граждан и юрлиц, проведение антикоррупционной экспертизы техзаданий и другие.

Ранее власти в Прикамье назвали самые коррумпированные сферы. Большая часть выявленных правонарушений коррупционных нарушений связана со сферой здравоохранения. Также в лидеры вошли сфера образования и лесопромышленная отрасль.

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В министерстве территориальной безопасности Пермского края определили возможные коррупционные схемы, которые могут негативно отразиться на работе ведомства. Приказ размещен на сайте министерства. Коррупционную опасность ведомство условно разделило на три уровня: значительный, средний и незначительный. «Утвердить карту коррупционных рисков и мер по их минимизации в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить исполнение мер по минимизации коррупционных рисков», — говорится в документе. Так, назначение на определенную должность в ведомство лиц, «не соответствующих квалификационным требованиям», отнесено к среднему уровню коррупционной опасности. Значительным уровнем, к примеру, является согласование крупных сделок подведомственными министерству учреждениями, если имеются основания для отказа в таковых. В качестве мер противодействия коррупции значатся проведение совещаний по вопросам соблюдения законодательства РФ, расмотрение обращений и прием граждан и юрлиц, проведение антикоррупционной экспертизы техзаданий и другие. Ранее власти в Прикамье назвали самые коррумпированные сферы. Большая часть выявленных правонарушений коррупционных нарушений связана со сферой здравоохранения. Также в лидеры вошли сфера образования и лесопромышленная отрасль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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