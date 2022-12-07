В пермской полиции озвучили среднюю сумму взятки в крае

Полковник полиции Александр Лузин рассказал о коррупционных преступлениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Средняя сумма полученной взятки в Пермском крае составила превысила 170 тысяч рублей. Такую цифру на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, озвучил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Александр Лузин.

«За текущий период 2022 года выявлено 267 фактов взяточничества, средняя сумма полученной взятки в регионе составила 176,6 тысяч рублей», — рассказал Лузин. Он также сообщил, что минимальная сумма взятки составляет 1000 рублей, они фиксируются в сфере здравоохранения и лесопользования. Максимальная сумма взятки превышает два миллиона, такие взятки распространены в сфере строительства.

За этот год управлением ЭБиПК было выявлено 417 преступлений с коррупционной составляющей, при этом 201 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. Ущерб от таких преступлений по оконченным уголовным делам превышает 640 миллионов рублей. Каждое пятое преступление, совершенное в сфере экономики и государственного управления, является коррупционным.

Лузин напомнил, что если у человека вымогают взятку, он вправе обратиться к любому сотруднику полиции. Также можно написать обращение через официальный сайт ГУ МВД России по Пермскому краю.