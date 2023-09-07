Зеленский поручил Умерову изменить отношение к солдатам ВСУ 07 сентября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 + Зеленский поручил Умерову разработать новую философию отношения к украинским военным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны страны Рустему Умерову поменять отношение к украинским военнослужащим. Об этом он написал в telegram-канале. «Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не затратный материал», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье военных, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что к концу 2023 года число потерь украинской армии превысит 500 тысяч человек, передает RT. Верховная Рада Украины поддержала 338 голосами назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда государственного имущества Умерова. Согласно обвинениям, он злоупотреблял властью и действовал вопреки интересам службы. Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны страны Рустему Умерову поменять отношение к украинским военнослужащим. Об этом он написал в telegram-канале. «Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не затратный материал», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье военных, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что к концу 2023 года число потерь украинской армии превысит 500 тысяч человек, передает RT. Верховная Рада Украины поддержала 338 голосами назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда государственного имущества Умерова. Согласно обвинениям, он злоупотреблял властью и действовал вопреки интересам службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям