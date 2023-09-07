Зеленский поручил Умерову изменить отношение к солдатам ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский поручил Умерову разработать новую философию отношения к украинским военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны страны Рустему Умерову поменять отношение к украинским военнослужащим. Об этом он написал в telegram-канале.

«Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не затратный материал», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье военных, должна быть найдена и поставлена в украинские войска.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что к концу 2023 года число потерь украинской армии превысит 500 тысяч человек, передает RT. Верховная Рада Украины поддержала 338 голосами назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда государственного имущества Умерова. Согласно обвинениям, он злоупотреблял властью и действовал вопреки интересам службы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны страны Рустему Умерову поменять отношение к украинским военнослужащим. Об этом он написал в telegram-канале. «Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не затратный материал», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье военных, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что к концу 2023 года число потерь украинской армии превысит 500 тысяч человек, передает RT. Верховная Рада Украины поддержала 338 голосами назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда государственного имущества Умерова. Согласно обвинениям, он злоупотреблял властью и действовал вопреки интересам службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...