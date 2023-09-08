У жителей РФ остался последний шанс поучаствовать в выставке, созданной Путиным

08 сентября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Участникам будет предложено более 600 экскурсий Фото: Размик Закарян © URA.RU Российские гиды и экскурсоводы смогут принять участие в Международной выставке-форуме «Россия». У них и участников выставки будет возможность посетить уникальные места, разработать социально значимые проекты и найти новых друзей. Однако на отправление заявки осталось совсем немного времени. «Приглашаем гидов-экскурсоводов страны присоединиться к всероссийскому конкурсу „Проводники смыслов“. <…> Мероприятие предполагает насыщенную культурную и образовательную программу», — сообщается на сайте организатора мероприятия АНО «Больше, чем путешествие». Там уточнили, что отбор участников будет проходить в два этапа: с 18 августа по 18 сентября и с 19 сентября по 19 октября. Заполнить анкету можно на сайте всероссийского конкурса «Проводники смыслов». Программа у мероприятия по-настоящему насыщенная. Так, участники смогут познакомиться с особенностями всех 89 субъектов РФ. Им будет предложено более 600 экскурсий. Организация пишет, что туризм предполагает профессиональную самореализацию. Участникам выдастся шанс проявить себя, получив предложение о стажировки или трудоустройстве во многих городах. Также молодые люди смогут разработать социально значимые проекты, найти новых друзей и познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий. Выставка-форум «Россия» была учреждена президентом страны Владимиром Путиным. Он поддержал идею о привлечении гидов и экскурсоводов страны 19 июля. В 2022 году российский лидер подчеркивал важность масштабирования программы «Больше, чем путешествие». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские гиды и экскурсоводы смогут принять участие в Международной выставке-форуме «Россия». У них и участников выставки будет возможность посетить уникальные места, разработать социально значимые проекты и найти новых друзей. Однако на отправление заявки осталось совсем немного времени. «Приглашаем гидов-экскурсоводов страны присоединиться к всероссийскому конкурсу „Проводники смыслов“. <…> Мероприятие предполагает насыщенную культурную и образовательную программу», — сообщается на сайте организатора мероприятия АНО «Больше, чем путешествие». Там уточнили, что отбор участников будет проходить в два этапа: с 18 августа по 18 сентября и с 19 сентября по 19 октября. Заполнить анкету можно на сайте всероссийского конкурса «Проводники смыслов». Программа у мероприятия по-настоящему насыщенная. Так, участники смогут познакомиться с особенностями всех 89 субъектов РФ. Им будет предложено более 600 экскурсий. Организация пишет, что туризм предполагает профессиональную самореализацию. Участникам выдастся шанс проявить себя, получив предложение о стажировки или трудоустройстве во многих городах. Также молодые люди смогут разработать социально значимые проекты, найти новых друзей и познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий. Выставка-форум «Россия» была учреждена президентом страны Владимиром Путиным. Он поддержал идею о привлечении гидов и экскурсоводов страны 19 июля. В 2022 году российский лидер подчеркивал важность масштабирования программы «Больше, чем путешествие».