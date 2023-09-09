Кандидату от мэрии Екатеринбурга усложнили задачу на выборах

Чиновники молодого Данила Тупицу в новой думе видеть не хотят Фото: Илья Московец © URA.RU

Федеральное руководство «Единой России» обострило интригу в округе №24 (Чкаловский район), где мэрия поддерживает депутата от КПРФ Виктора Сомикова — протеже девелопера Андрея Гавриловского. По данным URA.RU, партийцы настояли, чтобы в «инструкции» для областных бюджетников оказалась фамилия Данила Тупицы, главы реготделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).

Как ранее сообщало агентство, мэрия вообще не планировала, что он будет участвовать в выборах. Но в последний момент фамилия Тупицы оказалась в списках на праймериз ЕР — как раз из-за вмешательства центрального исполкома (ЦИК), у которого есть задача продвигать волонтеров СВО (Тупица участвовал в гуманитарных миссиях в Донбассе). В августе чиновники были убеждены, что ситуация не повторится, и Сомиков, чье переизбрание одобрил губернатор Евгений Куйвашев, спокойно получит весь административный ресурс — и городской, и региональный.

Однако друзья Тупицы по МГЕР в августе забили тревогу и снова дошли до представителей ЦИК. «[Глава свердловского исполкома „Единой России“ Дмитрий] Жуков получил приказ из Москвы: Тупице помочь», — рассказал источник.

В итоге уже несколько дней среди бюджетников Чкаловского района распространяются две «инструкции» — одна (городская) с фамилией Сомикова, другая (областная, от резиденции губернатора) с фамилией Тупицы. Источники агентства, близкие к муниципальной власти, убеждены, что выигрывает от этого кандидат от ЛДПР Юлия Гильванова — неожиданный фаворит кампании. «Голоса бюджетников фактически разорваны между Сомиковым и Тупицей», — объяснил источник. По его данным, о проблеме накануне мэру Алексею Орлову сообщал глава района Евгений Шипицын.

Это инструкция от мэрии Фото: читатель URA.RU

А это — от резиденции губернатора Фото: читатель URA.RU