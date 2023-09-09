Федеральное руководство «Единой России» обострило интригу в округе №24 (Чкаловский район), где мэрия поддерживает депутата от КПРФ Виктора Сомикова — протеже девелопера Андрея Гавриловского. По данным URA.RU, партийцы настояли, чтобы в «инструкции» для областных бюджетников оказалась фамилия Данила Тупицы, главы реготделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).
Как ранее сообщало агентство, мэрия вообще не планировала, что он будет участвовать в выборах. Но в последний момент фамилия Тупицы оказалась в списках на праймериз ЕР — как раз из-за вмешательства центрального исполкома (ЦИК), у которого есть задача продвигать волонтеров СВО (Тупица участвовал в гуманитарных миссиях в Донбассе). В августе чиновники были убеждены, что ситуация не повторится, и Сомиков, чье переизбрание одобрил губернатор Евгений Куйвашев, спокойно получит весь административный ресурс — и городской, и региональный.
Однако друзья Тупицы по МГЕР в августе забили тревогу и снова дошли до представителей ЦИК. «[Глава свердловского исполкома „Единой России“ Дмитрий] Жуков получил приказ из Москвы: Тупице помочь», — рассказал источник.
В итоге уже несколько дней среди бюджетников Чкаловского района распространяются две «инструкции» — одна (городская) с фамилией Сомикова, другая (областная, от резиденции губернатора) с фамилией Тупицы. Источники агентства, близкие к муниципальной власти, убеждены, что выигрывает от этого кандидат от ЛДПР Юлия Гильванова — неожиданный фаворит кампании. «Голоса бюджетников фактически разорваны между Сомиковым и Тупицей», — объяснил источник. По его данным, о проблеме накануне мэру Алексею Орлову сообщал глава района Евгений Шипицын.
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