В Каменске-Уральском (Свердловская область) 66-летний мужчина напал на 60-летнюю женщину с целью изнасилования. Пенсионеру удалось повалить жертву, однако на крики о помощи появился прохожий и спугнул насильника, рассказали в пресс-группе местной полиции.
«На место совершения преступления незамедлительно был направлен наряд ППСС и следственная оперативная группа. В ходе проводимой проверки установлено, что в течение времени неустановленный мужчина напал на 60-летнюю женщину с целью ее изнасилования», — пояснил начальник городской полиции Иван Каркавин.
Сотрудники угрозыска по подозрению в попытке изнасилования задержали пенсионера. По их данным, нападение случилось в микрорайоне Олимпийский. «Довести до конца противоправные действия не смог. На ее крики о помощи появился неизвестный гражданин», — подчеркнули в ведомстве. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
