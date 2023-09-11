Уличенный в помощи контрабандистам челябинский экс-таможенник остался в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Андрея Ерыкалова оставили в СИЗО до 4 октября Фото:

Бывшего ведущего инспектора отдела по контролю за оборотом товаров службы таможенного контроля Челябинской таможни Андрея Ерыкалова, которого вместе с замначальника отдела Владимиром Компанеецом подозревают в связях с контрабандистами, не выпустили из СИЗО. Такое решение 11 сентября принял областной суд.

«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Андрея Ерыкалова. Постановление Ленинского районного суда Челябинска от 1 августа 2023 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 4 октября 2023 года, оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что, обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, отказать в продлении в отношении подзащитного меры пресечения в виде содержания под стражей. По мнению стороны защиты, Ерыкалова можно было отправить под домашний арест.

По данным URA.RU, Ерыкалова задержали в начале декабря 2022 года. Ему предъявили обвинения по ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, действуя в связке с Компанеецом, он вывел одну из фур из-под таможенного контроля. Они организовали выезд фуры из зоны досмотра, а после перегрузили товар в автомобиль контрабандистов, которые хотели после вывести товар на рынок. В момент перегрузки сотрудники УФСБ по региону накрыли банду.

После задержания Ерыкалов не признал своей вины. С декабря 2022 года он находится в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, после начала следственных действий он был уволен в связи с утратой доверия. Предполагаемый организатор преступления, Компанеец, был задержан ФСБ в середине мая этого года. Ему также были предъявлены обвинения. Он признал вину, но продолжает работать.

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Бывшего ведущего инспектора отдела по контролю за оборотом товаров службы таможенного контроля Челябинской таможни Андрея Ерыкалова, которого вместе с замначальника отдела Владимиром Компанеецом подозревают в связях с контрабандистами, не выпустили из СИЗО. Такое решение 11 сентября принял областной суд. «Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Андрея Ерыкалова. Постановление Ленинского районного суда Челябинска от 1 августа 2023 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 4 октября 2023 года, оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что, обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, отказать в продлении в отношении подзащитного меры пресечения в виде содержания под стражей. По мнению стороны защиты, Ерыкалова можно было отправить под домашний арест. По данным URA.RU, Ерыкалова задержали в начале декабря 2022 года. Ему предъявили обвинения по ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, действуя в связке с Компанеецом, он вывел одну из фур из-под таможенного контроля. Они организовали выезд фуры из зоны досмотра, а после перегрузили товар в автомобиль контрабандистов, которые хотели после вывести товар на рынок. В момент перегрузки сотрудники УФСБ по региону накрыли банду. После задержания Ерыкалов не признал своей вины. С декабря 2022 года он находится в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, после начала следственных действий он был уволен в связи с утратой доверия. Предполагаемый организатор преступления, Компанеец, был задержан ФСБ в середине мая этого года. Ему также были предъявлены обвинения. Он признал вину, но продолжает работать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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