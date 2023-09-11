11 сентября 2023

В Челябинске повторно задержали вылет самолета в Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка демонстрационного пролета авиации к Параду Победы. Екатеринбург, авиация, самолет, ан-12 бк, ввс рф
Причину переноса времени вылета пассажирам так и не объяснили Фото:

В Челябинске в аэропорту повторно перенесли вылет самолета авиакомпании NordStar из Челябинска в Сочи. Улететь из города уже во второй раз за сутки не смогли почти 150 пассажиров. Информация об этом размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

«Авиакомпания NordStar. Номер рейса — Y7 905. Время вылета 16:10 / 20:20, задерживается. Начало регистрации 18:20. Посадка на борт 19:40», — сообщается на онлайн-табло.

Как сообщает издание «74 ру», причину переноса пассажирам так и не объяснили. На звонки в NordStar не отвечают, а представитель компании в аэропорту ничего не обьяснил.

11 сентября почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи. Рейс задерживался почти на сутки. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной компании, причиной задержки стало позднее прибытие самолета.

Вылет самолета задерживают уже во второй раз
Вылет самолета задерживают уже во второй раз

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В Челябинске в аэропорту повторно перенесли вылет самолета авиакомпании NordStar из Челябинска в Сочи. Улететь из города уже во второй раз за сутки не смогли почти 150 пассажиров. Информация об этом размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. «Авиакомпания NordStar. Номер рейса — Y7 905. Время вылета 16:10 / 20:20, задерживается. Начало регистрации 18:20. Посадка на борт 19:40», — сообщается на онлайн-табло. Как сообщает издание «74 ру», причину переноса пассажирам так и не объяснили. На звонки в NordStar не отвечают, а представитель компании в аэропорту ничего не обьяснил. 11 сентября почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи. Рейс задерживался почти на сутки. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной компании, причиной задержки стало позднее прибытие самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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