Причину переноса времени вылета пассажирам так и не объяснили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске в аэропорту повторно перенесли вылет самолета авиакомпании NordStar из Челябинска в Сочи. Улететь из города уже во второй раз за сутки не смогли почти 150 пассажиров. Информация об этом размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

«Авиакомпания NordStar. Номер рейса — Y7 905. Время вылета 16:10 / 20:20, задерживается. Начало регистрации 18:20. Посадка на борт 19:40», — сообщается на онлайн-табло.

Как сообщает издание «74 ру», причину переноса пассажирам так и не объяснили. На звонки в NordStar не отвечают, а представитель компании в аэропорту ничего не обьяснил.

11 сентября почти 150 пассажиров не смогли улететь из Челябинска в Сочи. Рейс задерживался почти на сутки. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной компании, причиной задержки стало позднее прибытие самолета.