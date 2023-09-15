Власти Екатеринбурга прокомментировали массовые увольнения учителей на Уралмаше

Из школы на Уралмаше в Екатеринбурге уволилось 12 учителей, им ищут замену

15 сентября 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Ситуация с учителями очень беспокоит родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последнее время из школы №22 на Уралмаше уволилось 12 учителей, некоторые — из-за выхода на пенсию. Оперативно найти замену педагогам не удалось, поэтому пока многие предметы ведут другие учителя. Об этом URA.RU рассказали в департамент образования администрации Екатеринбурга. «Отметим, что в школе № 22 работают 70 педагогов. В последнее время по личным причинам из учреждения уволилось 12 учителей, четыре из которых вышли на пенсию. Найти оперативно новых педагогов не удалось, поиск продолжается. Реализация учебных программ в образовательной организации выполняется в полном объеме посредством замен другими педагогами», — заявили в департамент образования. Также там уточнили, что держат ситуацию на контроле. Также руководство школы и управление образование Орджоникидзевского района встречались с родителями учеников, чтобы ответить на интересующие вопросы, прояснить ситуацию. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся. По их словам, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру. Сейчас ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последнее время из школы №22 на Уралмаше уволилось 12 учителей, некоторые — из-за выхода на пенсию. Оперативно найти замену педагогам не удалось, поэтому пока многие предметы ведут другие учителя. Об этом URA.RU рассказали в департамент образования администрации Екатеринбурга. «Отметим, что в школе № 22 работают 70 педагогов. В последнее время по личным причинам из учреждения уволилось 12 учителей, четыре из которых вышли на пенсию. Найти оперативно новых педагогов не удалось, поиск продолжается. Реализация учебных программ в образовательной организации выполняется в полном объеме посредством замен другими педагогами», — заявили в департамент образования. Также там уточнили, что держат ситуацию на контроле. Также руководство школы и управление образование Орджоникидзевского района встречались с родителями учеников, чтобы ответить на интересующие вопросы, прояснить ситуацию. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся. По их словам, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру. Сейчас ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.