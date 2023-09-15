Студенты УрФУ жалуются на угрозу массовых отчислений

15 сентября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Учебный год в УрФУ в этот раз начался позже, а значит времени на закрытия долгов у студентов меньше Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском федеральном университете (УрФУ) студенты возмущены, что вуз планирует провести массовые отчисления. Учащимся сообщили, что 18 сентября места в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. При этом учебный год начинается лишь в грядущий понедельник и не все преподаватели еще на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток. «13 и 14 сентября деканаты сообщили студентам о том, что 18 сентября (это первый день учебного года для старших курсов) будут отчислены все, кто имеет хотя бы один долг за осеннюю сессию. По закону и в документе, регулирующем отчисление, указано, что на пересдачу долга выделяется один год», — заявила студентка, предоставив приказы вуза (имеются в распоряжении редакции). По ее словам, студенты могут закрыть долг за прошлую осень до зимней сессии, но администрация университета оставила учащимся лишь два рабочих дня. «Некоторые преподаватели выйдут на работу только 18 сентября. Деканаты работают на износ, закрыть задолженность в таких условиях очень трудно, а иногда и вовсе невозможно», — беспокоится старшекурсница. Пресс-служба УрФУ в официальном telegram-канале заявила, что сейчас уточняет детали приказа о представлении к отчислению тех, у кого скопилась задолженность. «Много частных случаев, вузовский учебный блок и институты разбираются с каждым из таких в индивидуальном порядке», — пояснили в вузе. В прошлом году также были массовые отчисления студентов УрФУ за долги по учебе. Учащиеся при этом не были предупреждены о готовящейся «чистке». Тогда многих студентов также возмутили такие новости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уральском федеральном университете (УрФУ) студенты возмущены, что вуз планирует провести массовые отчисления. Учащимся сообщили, что 18 сентября места в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. При этом учебный год начинается лишь в грядущий понедельник и не все преподаватели еще на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток. «13 и 14 сентября деканаты сообщили студентам о том, что 18 сентября (это первый день учебного года для старших курсов) будут отчислены все, кто имеет хотя бы один долг за осеннюю сессию. По закону и в документе, регулирующем отчисление, указано, что на пересдачу долга выделяется один год», — заявила студентка, предоставив приказы вуза (имеются в распоряжении редакции). По ее словам, студенты могут закрыть долг за прошлую осень до зимней сессии, но администрация университета оставила учащимся лишь два рабочих дня. «Некоторые преподаватели выйдут на работу только 18 сентября. Деканаты работают на износ, закрыть задолженность в таких условиях очень трудно, а иногда и вовсе невозможно», — беспокоится старшекурсница. Пресс-служба УрФУ в официальном telegram-канале заявила, что сейчас уточняет детали приказа о представлении к отчислению тех, у кого скопилась задолженность. «Много частных случаев, вузовский учебный блок и институты разбираются с каждым из таких в индивидуальном порядке», — пояснили в вузе. В прошлом году также были массовые отчисления студентов УрФУ за долги по учебе. Учащиеся при этом не были предупреждены о готовящейся «чистке». Тогда многих студентов также возмутили такие новости.