В Киеве предупредили о надвигающейся на Украину катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин: украинские города останутся без света и тепла

17 сентября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Большие украинские города рискуют остаться без света и тепла Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Крупные украинские города могут остаться без электричества и тепла. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации. Такие города, как Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, особенно Киев и Львов, все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь», — сказал Соскин на своем youtube-канале. По его словам, такие прогнозы связаны с отсутствием Каховской ГЭС. В связи с этим упадут мощности всех остальных станций, отметил он. Кроме того, Украина утратила Запорожскую АЭС, что также приведет к негативным последствиям зимой. Ранее Украина в одностороннем порядке перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. Власти Киева специально отказались от электричества, хотя техническая возможность имелась, передает телеканал 360. При этом ВСУ ударили по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области 6 июня этого года. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что станцию отремонтировать не получится.

Крупные украинские города могут остаться без электричества и тепла. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации. Такие города, как Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, особенно Киев и Львов, все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь», — сказал Соскин на своем youtube-канале. По его словам, такие прогнозы связаны с отсутствием Каховской ГЭС. В связи с этим упадут мощности всех остальных станций, отметил он. Кроме того, Украина утратила Запорожскую АЭС, что также приведет к негативным последствиям зимой. Ранее Украина в одностороннем порядке перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. Власти Киева специально отказались от электричества, хотя техническая возможность имелась, передает телеканал 360. При этом ВСУ ударили по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области 6 июня этого года. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что станцию отремонтировать не получится.