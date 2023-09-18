Российский разведчик оценил шансы ВСУ на прямое наступление на Артемовск

Разведчик ВС РФ: прямое наступление ВСУ на Артемовск маловероятно

18 сентября 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

ВСУ заняты ротацией своих сил под Артемовском, сообщил разведчик Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск (Бахмут) оценивается как очень низкая. Об этом заявил российский разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск. «Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — передает слова разведчика РИА Новости. Он указал, что украинским военным будет сложно подойти незамеченными к городу, так как он окружен полями и лесными полосами. Разведчик отметил, что российская артиллерия наблюдала повышенную активность в прошлые дни, но в настоящее время ситуация достаточно спокойная. Силовики Украины проводят ротацию личного состава и доставку боеприпасов в темное время суток, а включенные фары и шум от машин выдают их присутствие и позволяют российской артиллерии действовать против них, заключил военнослужащий. Ранее армия России успешно уничтожила наступающие силы ВСУ, которые пытались прорваться под Артемовском. Сейчас силы Украины снизили интенсивность боев на флангах города с целью перегруппировки и сосредоточения сил для восстановления потерянных позиций, передает Life . Отмечается, что Киев не оставляет попыток атак в этом районе и все еще нацелен на Артемовск, сообщает «Национальная служба новостей».

Вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск (Бахмут) оценивается как очень низкая. Об этом заявил российский разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск. «Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — передает слова разведчика РИА Новости. Он указал, что украинским военным будет сложно подойти незамеченными к городу, так как он окружен полями и лесными полосами. Разведчик отметил, что российская артиллерия наблюдала повышенную активность в прошлые дни, но в настоящее время ситуация достаточно спокойная. Силовики Украины проводят ротацию личного состава и доставку боеприпасов в темное время суток, а включенные фары и шум от машин выдают их присутствие и позволяют российской артиллерии действовать против них, заключил военнослужащий. Ранее армия России успешно уничтожила наступающие силы ВСУ, которые пытались прорваться под Артемовском. Сейчас силы Украины снизили интенсивность боев на флангах города с целью перегруппировки и сосредоточения сил для восстановления потерянных позиций, передает Life. Отмечается, что Киев не оставляет попыток атак в этом районе и все еще нацелен на Артемовск, сообщает «Национальная служба новостей».