Российский разведчик оценил шансы ВСУ на прямое наступление на Артемовск

Разведчик ВС РФ: прямое наступление ВСУ на Артемовск маловероятно
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
ВСУ заняты ротацией своих сил под Артемовском, сообщил разведчик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск (Бахмут) оценивается как очень низкая. Об этом заявил российский разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

«Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — передает слова разведчика РИА Новости. Он указал, что украинским военным будет сложно подойти незамеченными к городу, так как он окружен полями и лесными полосами.

Разведчик отметил, что российская артиллерия наблюдала повышенную активность в прошлые дни, но в настоящее время ситуация достаточно спокойная. Силовики Украины проводят ротацию личного состава и доставку боеприпасов в темное время суток, а включенные фары и шум от машин выдают их присутствие и позволяют российской артиллерии действовать против них, заключил военнослужащий.

Ранее армия России успешно уничтожила наступающие силы ВСУ, которые пытались прорваться под Артемовском. Сейчас силы Украины снизили интенсивность боев на флангах города с целью перегруппировки и сосредоточения сил для восстановления потерянных позиций, передает Life. Отмечается, что Киев не оставляет попыток атак в этом районе и все еще нацелен на Артемовск, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск (Бахмут) оценивается как очень низкая. Об этом заявил российский разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск. «Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — передает слова разведчика РИА Новости. Он указал, что украинским военным будет сложно подойти незамеченными к городу, так как он окружен полями и лесными полосами. Разведчик отметил, что российская артиллерия наблюдала повышенную активность в прошлые дни, но в настоящее время ситуация достаточно спокойная. Силовики Украины проводят ротацию личного состава и доставку боеприпасов в темное время суток, а включенные фары и шум от машин выдают их присутствие и позволяют российской артиллерии действовать против них, заключил военнослужащий. Ранее армия России успешно уничтожила наступающие силы ВСУ, которые пытались прорваться под Артемовском. Сейчас силы Украины снизили интенсивность боев на флангах города с целью перегруппировки и сосредоточения сил для восстановления потерянных позиций, передает Life. Отмечается, что Киев не оставляет попыток атак в этом районе и все еще нацелен на Артемовск, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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